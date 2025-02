Cosa sono gli hypervisor?

Gli hypervisor costituiscono la base per le moderne pratiche di virtualizzazione e sono fondamentali per i moderni data center, cloud computing e ambienti desktop.

Oggi, la virtualizzazione è una pratica standard nell'infrastruttura IT aziendale ed è la tecnologia che guida l'economia del cloud computing. Il software di virtualizzazione, inclusi gli hypervisor, consente ai provider di cloud di servire gli utenti con l'hardware fisico esistente. Gli utenti cloud possono acquistare solo le risorse di computing di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, e scalare tali risorse in modo efficiente dal punto di vista dei costi man mano che i workload crescono.

Tutti i principali provider di cloud service come Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM® Cloud, Microsoft Azure, si affidano alla tecnologia di virtualizzazione per fornire servizi basati su cloud come IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service) e PaaS (Platform as a Service).

La tecnologia di virtualizzazione è inoltre fondamentale anche per l'automazione e supporta la creazione di workflow per la gestione dei servizi IT. Ad esempio, la virtualizzazione aiuta ad automatizzare attività come l'implementazione e la configurazione e può inoltre contribuire alla sicurezza e all'efficienza delle risorse.

Inoltre, la tecnologia di virtualizzazione come gli hypervisor supporta l'iperautomazione, il concetto di automatizzare tutto quello che può essere automatizzato in un'organizzazione. Le organizzazioni che adottano l'iperautomazione mirano a ottimizzare i processi aziendali utilizzando l'AI, la Robotic Process Automation (RPA) e altre tecnologie per funzionare senza l'intervento umano.

Secondo un report di Research and Markets, il mercato globale per la virtualizzazione dei data center nel 2023 è stato stimato a 7,3 miliardi di USD e si prevede che raggiungerà i 21,1 miliardi di USD entro il 2030, con un CAGR (tasso annuo di crescita composto) del 16,3% dal 2023 al 2030.1