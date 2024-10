Cos'è un'unità di elaborazione centrale (CPU)?

L'ENIAC aveva dimostrato cosa poteva fare un computer applicato in ambito militare. Ben presto, lo stesso team di Eckert e Mauchly fondò la propria azienda per mostrare al mondo come un computer potesse avere un impatto positivo sul mondo degli affari.

La creazione di punta della Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC), l'UNIVAC 1 (di solito chiamato semplicemente "UNIVAC"), era una versione più piccola ed economica dell'ENIAC con vari miglioramenti che riflettevano la tecnologia in evoluzione di quel tempo.

Per prima cosa, rendeva l'immissione dei dati più semplice ed espressiva, includendo dispositivi I/O come la tastiera di una macchina da scrivere elettrica, fino a 10 unità nastro UNISERVO per l'archiviazione dei dati e un convertitore da nastro a scheda che avrebbe consentito alle aziende di utilizzare schede perforate oltre ai nastri di archiviazione magnetici.

Come il suo predecessore, l'UNIVAC (link esterno a ibm.com) richiedeva ancora una grande quantità di spazio (35 metri quadrati), ma si trattava di una notevole riduzione delle dimensioni rispetto all'ENIAC. Tuttavia, l'UNIVAC, con tutti i suoi extra, costava notevolmente di più dell'ENIAC, ovvero circa 1,5 milioni di USD (che corrispondono a circa 11,6 milioni di USD attuali).

Tuttavia, per quella cifra, l'UNIVAC era in grado di fare cose sorprendenti. In particolare, CBS News lo utilizzò per prevedere con precisione le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 1952. I sondaggi Gallup convenzionali avevano previsto un'elezione serrata, ma l'UNIVAC sbalordì tutti i giornalisti anticipando una vittoria schiacciante di Dwight D. Eisenhower, che è esattamente ciò che accadde. Nessuno se lo aspettava, tranne l'UNIVAC. L'evento sbalordì il pubblico, che da un giorno all'altro iniziò ad apprezzare le incredibili capacità di analisi e previsioni che i computer potevano offrire.

Nonostante l'aspetto più elegante, l'UNIVAC era comunque imponente: pesava poco più di 8 tonnellate e richiedeva 125 kW di energia. L'UNIVAC 1 fu presentato nel 1951, con il primo modello acquistato dall'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti. Sfortunatamente, l'uso dell'UNIVAC fu complicato da un grave difetto di progettazione: le valvole termoioniche in vetro che utilizzava erano soggette a vari tipi di rotture e producevano notevoli quantità di calore in eccesso.

Fortunatamente, la rivoluzione successiva delle CPU avrebbe affrontato direttamente questo problema.