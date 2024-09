Cos'è il confidential computing?

La tecnologia del confidential computing protegge i dati durante l'elaborazione. Il controllo esclusivo delle chiavi di crittografia offre una sicurezza dei dati end-to-end più avanzata nel cloud.

Il confidential computing è una tecnologia di cloud computing che isola i dati sensibili in un'enclave di CPU durante il processo di elaborazione. I contenuti dell'enclave - i dati che vengono elaborati e le tecniche utilizzate per il processo - sono accessibili solo a codice di programmazione autorizzato e sono invisibili e inconoscibili per qualsiasi altro componente o soggetto, compreso il provider cloud.

Dal momento che aziende leader si affidano sempre più a servizi su cloud ibrido e pubblico, la privacy dei dati nel cloud è un'esigenza imprescindibile. L'obiettivo principale del confidential computing è quello di fornire una maggiore garanzia ai leader che i loro dati nel cloud siano protetti e mantenuti riservati e incoraggiarli a spostare più dati sensibili e carichi di lavoro informatici su servizi di cloud pubblico .

Per anni, i provider cloud hanno offerto servizi di crittografia per consentire di proteggere i dati inattivi (in storage e database) e i dati in transito (che passano attraverso una connessione di rete). Il confidential computing elimina la residua vulnerabilità della sicurezza dei dati proteggendo i dati in uso — ovvero, durante l'elaborazione o in fase di runtime.