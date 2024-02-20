Cosa sono le minacce persistenti avanzate?

Stuxnet è un worm informatico che è stato utilizzato per interrompere il programma nucleare iraniano prendendo di mira i sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA). Sebbene oggi non sia più attivo, è stato considerato una minaccia molto efficace quando è stato scoperto nel 2010, che ha causato danni significativi alle sue vittime. Gli analisti ritengono che Stuxnet sia stato sviluppato in collaborazione dagli Stati Uniti e da Israele, anche se nessuna delle due nazioni ha ammesso apertamente la responsabilità.

