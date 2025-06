Che cos'è l'autenticazione biometrica?

I dati biometrici memorizzati richiedono forti misure di sicurezza dei dati perché, se rubati, possono essere utilizzati per il furto di identità. E poiché i dati biometrici non possono essere modificati, il furto può creare difficoltà costanti per la vittima, mettendo a rischio ulteriori dati personali.

I sistemi biometrici utilizzano spesso l'intelligenza artificiale (AI) avanzata per accelerare il processo di riconoscimento. Il deep learning, e in particolare le reti neurali convoluzionali (CNN o ConvNet), sono molto promettenti per l'identificazione di pattern in modelli e scansioni, ad esempio per le impronte digitali.