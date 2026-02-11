Necessiti di un approccio unificato e ibrido che protegga le identità umane e delle macchine senza rallentare gli utenti.

Le soluzioni complete di gestione delle identità e degli accessi, siano esse implementate on-premise o in ambienti ibridi, ti aiutano a ottenere visibilità e controllo su ogni identità. Queste soluzioni applicano le politiche di accesso in tempo reale, automatizzano la governance e rafforzano la conformità, oltre a ridurre i rischi e migliorare la fiducia e l'esperienza dell'utente.