Soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM)

Nessun punto cieco, nessuna violazione, solo una protezione dell'identità senza compromessi.

Proteggi ogni identità, ovunque

La gestione delle identità e degli accessi (IAM) frammentata e le crescenti minacce rendono più difficile proteggere la tua azienda, mantenendo al contempo un accesso semplice.

Necessiti di un approccio unificato e ibrido che protegga le identità umane e delle macchine senza rallentare gli utenti.

Le soluzioni complete di gestione delle identità e degli accessi, siano esse implementate on-premise o in ambienti ibridi, ti aiutano a ottenere visibilità e controllo su ogni identità. Queste soluzioni applicano le politiche di accesso in tempo reale, automatizzano la governance e rafforzano la conformità, oltre a ridurre i rischi e migliorare la fiducia e l'esperienza dell'utente. 

Proteggi ogni identità, aumenta la fiducia
Visibilità delle identità unificata

Ottieni una visione d'insieme di ogni identità per chiudere i punti ciechi, semplificare la conformità e aumentare la fiducia dei tuoi team nella gestione degli accessi.
Sicurezza e molto altro per umani e NHI

Estendi il controllo ad API, bot, account di servizio e altre NHI per ridurre i rischi nascosti e proteggere le identità negli ambienti ibridi.
Accesso ottimale con sicurezza adattiva

Bilancia una solida protezione con un'esperienza senza ottimale, supportando l'autenticazione context-aware che mantiene gli utenti al sicuro senza rallentarli.
Gestione automatizzata del ciclo di vita

Elimina il provisioning manuale e gli account obsoleti automatizzando i workflow di identità, riducendo i costi e riducendo i rischi in tutta la tua organizzazione.
Libertà ibrida e indipendente dal fornitore

Integra l'identità tra sistemi cloud e on-premise senza lock-in, scalando in modo più sicuro e modernizzando applicazioni e infrastrutture legacy. 
Difesa proattiva contro le minacce

Rileva anomalie e attacchi alle credenziali in tempo reale, affinché i tuoi team possano rispondere rapidamente e proteggere gli asset sensibili prima che si verifichino delle violazioni.

Prodotti rilevanti

Le soluzioni software AM lavorano insieme per fornire un identity fabric unificato per le tue esigenze di protezione. Gestisci e proteggi le identità umane e NHI più rapidamente, con una facile integrazione in tutti i tuoi sistemi esistenti.
IBM Verify

Semplifica gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) insieme ai workflow di conformità utilizzando una soluzione che preserva la privacy degli utenti e aumenta i tassi di conversione dei clienti. IBM Verify offre alla tua organizzazione il supporto per la sicurezza necessario per accedere a tutte le identità verificate, il monitoraggio ISPM e ITDR basato su AI e molto altro.

Hashicorp Vault

Uno strumento per costruire, implementare e gestire le esigenze infrastrutturali offrendo al contempo l'automazione illimitata del ciclo di vita. HashiCorp Vault cripta i dati sensibili e limita gli accessi in base all'identità. L'Organizzazione autentica e autorizza quindi automaticamente segreti, certificati, chiavi e molto altro.

Servizi correlati

Servizi di gestione identità e accessi

Scopri i servizi IAM basati su AI, progettati per ridefinire i workflow degli accessi aziendali attraverso agenti proattivi e intelligenti.

Fasi successive

Vuoi una soluzione IAM che gestisca pressoché ogni identità, ecosistema, fornitore e integrazione di sistema con modifiche minime o nulle al tuo sistema? Contattaci per scoprire di più sul modo in cui IBM Verify con HashiCorp Vault può soddisfare queste esigenze.

