Nessun punto cieco, nessuna violazione, solo una protezione dell'identità senza compromessi.
Necessiti di un approccio unificato e ibrido che protegga le identità umane e delle macchine senza rallentare gli utenti.
Le soluzioni complete di gestione delle identità e degli accessi, siano esse implementate on-premise o in ambienti ibridi, ti aiutano a ottenere visibilità e controllo su ogni identità. Queste soluzioni applicano le politiche di accesso in tempo reale, automatizzano la governance e rafforzano la conformità, oltre a ridurre i rischi e migliorare la fiducia e l'esperienza dell'utente.
Ottieni una visione d'insieme di ogni identità per chiudere i punti ciechi, semplificare la conformità e aumentare la fiducia dei tuoi team nella gestione degli accessi.
Estendi il controllo ad API, bot, account di servizio e altre NHI per ridurre i rischi nascosti e proteggere le identità negli ambienti ibridi.
Bilancia una solida protezione con un'esperienza senza ottimale, supportando l'autenticazione context-aware che mantiene gli utenti al sicuro senza rallentarli.
Elimina il provisioning manuale e gli account obsoleti automatizzando i workflow di identità, riducendo i costi e riducendo i rischi in tutta la tua organizzazione.
Integra l'identità tra sistemi cloud e on-premise senza lock-in, scalando in modo più sicuro e modernizzando applicazioni e infrastrutture legacy.
Rileva anomalie e attacchi alle credenziali in tempo reale, affinché i tuoi team possano rispondere rapidamente e proteggere gli asset sensibili prima che si verifichino delle violazioni.
Le soluzioni software AM lavorano insieme per fornire un identity fabric unificato per le tue esigenze di protezione. Gestisci e proteggi le identità umane e NHI più rapidamente, con una facile integrazione in tutti i tuoi sistemi esistenti.
Semplifica gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) insieme ai workflow di conformità utilizzando una soluzione che preserva la privacy degli utenti e aumenta i tassi di conversione dei clienti. IBM Verify offre alla tua organizzazione il supporto per la sicurezza necessario per accedere a tutte le identità verificate, il monitoraggio ISPM e ITDR basato su AI e molto altro.
Uno strumento per costruire, implementare e gestire le esigenze infrastrutturali offrendo al contempo l'automazione illimitata del ciclo di vita. HashiCorp Vault cripta i dati sensibili e limita gli accessi in base all'identità. L'Organizzazione autentica e autorizza quindi automaticamente segreti, certificati, chiavi e molto altro.
Scopri i servizi IAM basati su AI, progettati per ridefinire i workflow degli accessi aziendali attraverso agenti proattivi e intelligenti.
Vuoi una soluzione IAM che gestisca pressoché ogni identità, ecosistema, fornitore e integrazione di sistema con modifiche minime o nulle al tuo sistema? Contattaci per scoprire di più sul modo in cui IBM Verify con HashiCorp Vault può soddisfare queste esigenze.