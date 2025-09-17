HashiCorp, una società IBM

Utilizza nel modo giusto il cloud con l'automazione unificata del ciclo di vita: un'infrastruttura ibrida sicura creata per scalabilità, resilienza e AI

Connettiti con le vendite Prova ora
Schermata parziale della dashboard della piattaforma HashiCorp

Unifica le operazioni ibride e la prontezza dell'AI

Gli ambienti ibridi moderni riguardano cloud, data center ed edge, introducendo nuove complessità. HashiCorp aiuta le aziende a semplificare la gestione unificata del ciclo di vita dell'infrastruttura (ILM) e la gestione del ciclo di vita della sicurezza (SLM).
Questo aiuta le aziende ad aumentare al massimo il ritorno sui loro investimenti nel cloud: Accelerando la distribuzione e l'innovazione

Muoviti in modo più veloce e intelligente. Accelera la distribuzione con l'automazione standardizzata che elimina gli attriti, migliora la collaborazione e supporta workflow sicuri in ambienti ibridi e multicloud.

 Rafforza la sicurezza e la governance

Non lasciare che i rischi ti tengano sveglio la notte. Proteggi i dati sensibili, applica l'accesso con privilegi minimi e soddisfa i requisiti di conformità con un approccio unificato per proteggere l'infrastruttura ibrida su larga scala.

 Ottimizzando le operazioni nel cloud e il ROI

Ottieni il massimo dai tuoi investimenti nel cloud. Crea una piattaforma cloud ottimizzata in grado di massimizzare il ROI, ridurre gli sprechi nel cloud e colmare le lacune a livello di competenze.

ORA DISPONIBILE: HCP Vault Radar

HCP Vault Radar è ora disponibile per l'accesso generale e offre alle organizzazioni maggiore visibilità e controllo sul proprio patrimonio ibrido trovando e risolvendo i segreti non gestiti.

Maggiori informazioni

Gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura

Il 94% delle aziende spende troppo per il cloud1, ma non è necessario che tu lo faccia. Semplifica la distribuzione delle applicazioni standardizzando la gestione dell'infrastruttura e creando workflow condivisi. Questa centralizzazione aiuta le organizzazioni a commercializzare i prodotti più velocemente, così come a ridurre i rischi per la sicurezza e a ottimizzare i costi del cloud.

 Assumi il controllo dei costi del cloud Scopri come ottimizzare le spese per il cloud
Vantaggi
Creazione

Stabilisci rapidamente una solida base per la gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura attraverso la collaborazione continua, il riutilizzo e l'automazione degli ambienti.
Distribuisci

Offri un'infrastruttura standardizzata con protezioni per le policy al fine garantire che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza e organizzativi.
Gestisci

Crea un sistema centralizzato di dati per gestire il ciclo di vita delle risorse delle infrastrutture, per monitorarne lo stato di salute e per accantonare quelle inattive o sottoutilizzate. 
Sezione delle aree di lavoro nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Infrastructure as code per l'automazione in ambienti diversi

Terraform consente di automatizzare il provisioning e la gestione dell'infrastruttura attraverso un approccio sistematico alla piattaforma. L'infrastruttura e le policy sono codificate, condivise, sottoposte a controllo delle versioni ed eseguite all'interno di un workflow standardizzato e coerente in tutta l'infrastruttura, dai cloud service al data center on-premise.

 Esplora Terraform
HashiCorp Packer nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Standardizza i workflow delle immagini tra i provider di cloud

HashiCorp Packer offre alle organizzazioni un unico workflow per creare immagini per cloud e data center privati e gestirle continuamente durante il ciclo di vita.

 Esplora Packer
Sezione dei lavori sulla dashboard della piattaforma HashiCorp
Pianificazione delle applicazioni moderne per qualsiasi tipo di software

Gestisci container, file binari e VM in modo efficiente in ambienti cloud, on-premise ed edge.

 Esplora Nomad
Sezione delle applicazioni nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Rendi l'infrastruttura facilmente accessibile su larga scala

Waypoint consente ai team responsabili della piattaforma di definire pattern e workflow di riferimento affinché gli sviluppatori possano gestire autonomamente le applicazioni su larga scala.

 Esplora Waypoint
Sezione delle aree di lavoro nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Infrastructure as code per l'automazione in ambienti diversi

Terraform consente di automatizzare il provisioning e la gestione dell'infrastruttura attraverso un approccio sistematico alla piattaforma. L'infrastruttura e le policy sono codificate, condivise, sottoposte a controllo delle versioni ed eseguite all'interno di un workflow standardizzato e coerente in tutta l'infrastruttura, dai cloud service al data center on-premise.

 Esplora Terraform
HashiCorp Packer nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Standardizza i workflow delle immagini tra i provider di cloud

HashiCorp Packer offre alle organizzazioni un unico workflow per creare immagini per cloud e data center privati e gestirle continuamente durante il ciclo di vita.

 Esplora Packer
Sezione dei lavori sulla dashboard della piattaforma HashiCorp
Pianificazione delle applicazioni moderne per qualsiasi tipo di software

Gestisci container, file binari e VM in modo efficiente in ambienti cloud, on-premise ed edge.

 Esplora Nomad
Sezione delle applicazioni nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Rendi l'infrastruttura facilmente accessibile su larga scala

Waypoint consente ai team responsabili della piattaforma di definire pattern e workflow di riferimento affinché gli sviluppatori possano gestire autonomamente le applicazioni su larga scala.

 Esplora Waypoint

Gestione del ciclo di vita della sicurezza

Più scali nel cloud, più la tua superficie di attacco si espande. Con una base zero-trust, HashiCorp supporta la sicurezza basata sull'identità in tutto l'ambiente digitale e aiuta le aziende a:

  • Proteggere continuamente segreti, certificati e altre credenziali
  • Analizzare le risorse digitali alla ricerca di credenziali non protette
  • Connettere macchine, servizi e persone autorizzate 
 Inizia a ridurre i rischi del cloud Esplora le strategie Kubernetes
Vantaggi
Ispeziona

Ottieni un quadro chiaro di chi ha accesso a cosa, così come di dove risiedono i tuoi segreti e dove potrebbero nascondersi le configurazioni errate. Questa visibilità ti aiuta a identificare le lacune, a rilevare i rischi in anticipo e a correggerli prima che si trasformino in problemi. 
Protect

Introduci le protezioni giuste per proteggere la tua infrastruttura. Grazie agli accessi basati sull'identità, alla gestione dei segreti e all'applicazione automatizzata delle policy, puoi proteggere i sistemi e i dati senza rallentare i team.
Regola

Rimani al passo con i requisiti di conformità monitorando continuamente gli accessi, eseguendo l'audit delle attività e applicando le policy in tutti gli ambienti. Questo offre ai team la visibilità e il controllo di cui necessitano per soddisfare gli standard normativi, indipendentemente dalla velocità con cui l'ambiente cresce o cambia.
Hashicorp Vault nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Proteggi le identità delle applicazioni e i dati sensibili con Vault

Vault fornisce la gestione delle identità dei computer crittografando i dati sensibili e controllando gli accessi basati sull'identità. Con Vault puoi definire centralmente identità affidabili, applicare le policy e proteggere segreti, certificati, chiavi e dati.

 Esplora Vault
Hashicorp Boundary nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Standardizza l'accesso remoto sicuro

Creata per il cloud, la gestione moderna degli accessi privilegiati di Boundary utilizza controlli basati sull'identità per proteggere l'accesso degli utenti negli ambienti dinamici.

 Esplora Boundary
Hashicorp Consul nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Rete di servizi per individuare e connettere in modo sicuro i tuoi servizi

Consul fornisce reti di servizi basate sull'identità per la scoperta dei servizi, la protezione delle comunicazioni e l'automazione della rete in più ambienti cloud e runtime.

 Esplora Consul
Immagine di Vault Radar con i principali rischi del repository
Scopri e correggi i segreti non gestiti

HCP Vault Radar aiuta i team DevOps e responsabili della sicurezza a rilevare e dare priorità ai segreti trapelati o non gestiti, come password codificate, chiavi API e token, negli strumenti e nei repository più utilizzati, riducendo il rischio di esposizione dei segreti.

 Esplora Vault Radar
Hashicorp Vault nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Proteggi le identità delle applicazioni e i dati sensibili con Vault

Vault fornisce la gestione delle identità dei computer crittografando i dati sensibili e controllando gli accessi basati sull'identità. Con Vault puoi definire centralmente identità affidabili, applicare le policy e proteggere segreti, certificati, chiavi e dati.

 Esplora Vault
Hashicorp Boundary nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Standardizza l'accesso remoto sicuro

Creata per il cloud, la gestione moderna degli accessi privilegiati di Boundary utilizza controlli basati sull'identità per proteggere l'accesso degli utenti negli ambienti dinamici.

 Esplora Boundary
Hashicorp Consul nella dashboard della piattaforma HashiCorp
Rete di servizi per individuare e connettere in modo sicuro i tuoi servizi

Consul fornisce reti di servizi basate sull'identità per la scoperta dei servizi, la protezione delle comunicazioni e l'automazione della rete in più ambienti cloud e runtime.

 Esplora Consul
Immagine di Vault Radar con i principali rischi del repository
Scopri e correggi i segreti non gestiti

HCP Vault Radar aiuta i team DevOps e responsabili della sicurezza a rilevare e dare priorità ai segreti trapelati o non gestiti, come password codificate, chiavi API e token, negli strumenti e nei repository più utilizzati, riducendo il rischio di esposizione dei segreti.

 Esplora Vault Radar

HashiCorp + Red Hat: insieme è meglio per l'automazione dell'infrastruttura e della sicurezza

Scopri come HashiCorp e Red Hat stanno creando un'integrazione più solida su Terraform, Vault, Red Hat Ansible e Red Hat OpenShift per semplificare la gestione dell'infrastruttura e del ciclo di vita della sicurezza.

 Maggiori informazioni

Fasi successive

Vuoi fare il passo successivo? Inizia in pochi minuti sulla piattaforma cloud HashiCorp.

 Provalo gratis Connettiti con le vendite
Note a piè di pagina

1Tratto da un articolo apparso originariamente su hashicorp.com