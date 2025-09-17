Utilizza nel modo giusto il cloud con l'automazione unificata del ciclo di vita: un'infrastruttura ibrida sicura creata per scalabilità, resilienza e AI
Gli ambienti ibridi moderni riguardano cloud, data center ed edge, introducendo nuove complessità. HashiCorp aiuta le aziende a semplificare la gestione unificata del ciclo di vita dell'infrastruttura (ILM) e la gestione del ciclo di vita della sicurezza (SLM).
Muoviti in modo più veloce e intelligente. Accelera la distribuzione con l'automazione standardizzata che elimina gli attriti, migliora la collaborazione e supporta workflow sicuri in ambienti ibridi e multicloud.
Non lasciare che i rischi ti tengano sveglio la notte. Proteggi i dati sensibili, applica l'accesso con privilegi minimi e soddisfa i requisiti di conformità con un approccio unificato per proteggere l'infrastruttura ibrida su larga scala.
Ottieni il massimo dai tuoi investimenti nel cloud. Crea una piattaforma cloud ottimizzata in grado di massimizzare il ROI, ridurre gli sprechi nel cloud e colmare le lacune a livello di competenze.
Il 94% delle aziende spende troppo per il cloud1, ma non è necessario che tu lo faccia. Semplifica la distribuzione delle applicazioni standardizzando la gestione dell'infrastruttura e creando workflow condivisi. Questa centralizzazione aiuta le organizzazioni a commercializzare i prodotti più velocemente, così come a ridurre i rischi per la sicurezza e a ottimizzare i costi del cloud.
Stabilisci rapidamente una solida base per la gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura attraverso la collaborazione continua, il riutilizzo e l'automazione degli ambienti.
Offri un'infrastruttura standardizzata con protezioni per le policy al fine garantire che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza e organizzativi.
Crea un sistema centralizzato di dati per gestire il ciclo di vita delle risorse delle infrastrutture, per monitorarne lo stato di salute e per accantonare quelle inattive o sottoutilizzate.
Più scali nel cloud, più la tua superficie di attacco si espande. Con una base zero-trust, HashiCorp supporta la sicurezza basata sull'identità in tutto l'ambiente digitale e aiuta le aziende a:
Ottieni un quadro chiaro di chi ha accesso a cosa, così come di dove risiedono i tuoi segreti e dove potrebbero nascondersi le configurazioni errate. Questa visibilità ti aiuta a identificare le lacune, a rilevare i rischi in anticipo e a correggerli prima che si trasformino in problemi.
Introduci le protezioni giuste per proteggere la tua infrastruttura. Grazie agli accessi basati sull'identità, alla gestione dei segreti e all'applicazione automatizzata delle policy, puoi proteggere i sistemi e i dati senza rallentare i team.
Rimani al passo con i requisiti di conformità monitorando continuamente gli accessi, eseguendo l'audit delle attività e applicando le policy in tutti gli ambienti. Questo offre ai team la visibilità e il controllo di cui necessitano per soddisfare gli standard normativi, indipendentemente dalla velocità con cui l'ambiente cresce o cambia.
Scopri come HashiCorp e Red Hat stanno creando un'integrazione più solida su Terraform, Vault, Red Hat Ansible e Red Hat OpenShift per semplificare la gestione dell'infrastruttura e del ciclo di vita della sicurezza.
Vuoi fare il passo successivo? Inizia in pochi minuti sulla piattaforma cloud HashiCorp.