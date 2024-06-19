Definita per la prima volta dalla società di analisi Gartner nel 2015, l'analisi del comportamento degli utenti e delle entità (UEBA) è una classe di strumenti di sicurezza che si è evoluta dall'UBA.

Esattamente come UBA, gli strumenti UEBA monitorano l'attività della rete, stabiliscono le linee guida per i comportamenti normali e rilevano le deviazioni da tali norme. La differenza fondamentale è che l'UBA traccia solo gli utenti umani, mentre i sistemi UEBA tracciano anche l'attività e le metriche di entità non umane come app e dispositivi.

Si discute se i termini siano intercambiabili. Alcune aziende, come l'IDC, sostengono che si tratti di classi tecnologiche distinte.1 D'altra parte, l'ex analista di Gartner Anton Chuvakin ha dichiarato di considerare UBA e UEBA più o meno sinonimi.

Tuttavia, l'attenzione rivolta agli utenti è quello che distingue UBA e UEBA rispetto agli strumenti per la sicurezza simili come i sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM, Security Information and Event Management) e gli strumenti di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR, Endpoint Detection and Response). Questi strumenti consentono ai team addetti alla sicurezza di comprendere e analizzare l'attività del sistema a livello del singolo utente. Il tracciamento delle entità non umane può aggiungere contesto, ma non è necessariamente lo scopo principale di questi strumenti.

Oppure, per citare Chuvakin: "'U' è un must," ma "andare oltre 'U' verso un'altra 'E' non lo è".