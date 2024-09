Pianificazione della risposta agli incidenti

Come abbiamo visto, le misure di risposta agli incidenti di un'organizzazione vengono attuate sulla base di un piano di risposta agli incidenti. Normalmente, vengono create ed eseguite da un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) costituito da stakeholder provenienti da tutta l'organizzazione: CISO (Chief Information Security Officer), SOC (Security Operations Center) e personale IT, ma anche da rappresentanti della dirigenza e dei dipartimenti di ufficio legale, risorse umane, conformità normativa e gestione del rischio.

Generalmente, un piano di risposta agli incidenti include

I ruoli e le responsabilità di ciascun membro del CSIRT;

Le soluzioni di sicurezza, ovvero software, hardware e altre tecnologie, da installare in tutta l'azienda.

Un piano di continuità aziendale che delinea le procedure per ripristinare i sistemi e i dati critici colpiti il più rapidamente possibile in caso di interruzione;

Una metodologia dettagliata di risposta agli incidenti che stabilisce le misure specifiche da adottare in ogni fase del processo di risposta agli incidenti e da chi;

Un piano di comunicazione per informare i leader aziendali, i dipendenti, i clienti e persino le forze dell'ordine sugli incidenti;

Istruzioni per la documentazione per la raccolta di informazioni e la documentazione degli incidenti per la revisione post-mortem e (se necessario) per i procedimenti legali.

Non è raro che il CSIRT elabori piani di risposta agli incidenti diversi per diversi tipi di incidenti, poiché ciascuno di essi può richiedere una risposta specifica. Secondo l'IBM® 2021 Cyber Resilient Organization Study, la maggior parte delle organizzazioni dispone di piani specifici di risposta agli incidenti relativi ad attacchi DDoS, malware e ransomware e phishing, e quasi la metà prevede piani per le minacce interne.

Alcune organizzazioni integrano i CSIRT interni con partner esterni che forniscono servizi di risposta agli incidenti. Questi partner spesso lavorano su commissione e forniscono assistenza in vari aspetti del processo di gestione degli incidenti, compresa la preparazione e l'esecuzione degli IRP.

Il processo di risposta agli incidenti

Anche la maggior parte degli IRP segue lo stesso framework generale di risposta agli incidenti basato sui modelli di risposta agli incidenti sviluppati dal SANS Institute, dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dalla Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA).

Preparazione. Questa prima fase della risposta agli incidenti è una fase che viene eseguita in modo continuo, per assicurarsi che il CSIRT disponga sempre delle migliori procedure e dei migliori strumenti possibili per identificare, contenere e riprendersi da un incidente nel più breve tempo possibile e con un'interruzione minima delle attività.

Attraverso una valutazione regolare del rischio, il CSIRT identifica le vulnerabilità della rete, definisce i vari tipi di incidenti di sicurezza che rappresentano un rischio per la rete e assegna priorità a ciascun tipo in base al suo potenziale impatto sull'organizzazione. Sulla base di questa valutazione del rischio, il CSIRT può aggiornare i piani di risposta agli incidenti esistenti o redigerne di nuovi.

Rilevamento e analisi.Durante questa fase, i membri del team di sicurezza monitorano la rete per individuare attività sospette e potenziali minacce. Analizzano i dati, le notifiche e gli avvisi raccolti dai registri dei dispositivi e dai vari strumenti di sicurezza (software antivirus, firewall) installati sulla rete, filtrando i falsi positivi e classificando gli avvisi effettivi in ordine di gravità.

Oggi, la maggior parte delle organizzazioni utilizza una o più soluzioni di sicurezza, come SIEM (Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza) ed EDR (Rilevamento e risposta degli endpoint), per aiutare i team di sicurezza a monitorare e analizzare gli eventi di sicurezza in tempo reale e automatizzare i processi di rilevamento e risposta agli incidenti. (Per maggiori informazioni, vedi "Tecnologie di risposta agli incidenti".)

Anche il piano di comunicazione entra in gioco in questa fase. Una volta che il CSIRT ha determinato il tipo di minaccia o violazione con cui ha a che fare, informerà il personale appropriato prima di passare alla fase successiva del processo di risposta agli incidenti.

Contenimento. Il team di risposta agli incidenti adotta misure per impedire che la violazione causi ulteriori danni alla rete. Le attività di contenimento possono essere suddivise in due categorie:

Le misure di contenimento a breve termine si concentrano sulla prevenzione della diffusione della minaccia attuale isolando i sistemi interessati, ad esempio mettendo offline i dispositivi infetti.

Le misure di contenimento a lungo termine si concentrano sulla protezione dei sistemi non colpiti mediante l'applicazione di controlli di sicurezza più rigorosi, come la segmentazione dei database sensibili dal resto della rete.

In questa fase, il CSIRT può anche creare backup dei sistemi colpiti e non colpiti per prevenire ulteriori perdite di dati e per acquisire prove forensi dell'incidente per studi futuri.

Eliminazione. Dopo che la minaccia è stata contenuta, il team passa alla correzione e alla rimozione completa della minaccia dal sistema. Questo implica l'eliminazione attiva della minaccia, ad esempio distruggendo il malware, espellendo un utente non autorizzato o malintenzionato dalla rete ed esaminando i sistemi, colpiti e non, per garantire che non vengano lasciate tracce della violazione.

Ripristino. Quando il team di risposta agli incidenti è sicuro che la minaccia sia stata completamente eliminata, ripristina le normali operazioni dei sistemi colpiti. Ciò può comportare l'implementazione di patch, la ricostruzione dei sistemi dai backup e il ripristino online dei sistemi e dei dispositivi corretti.

Revisione post-incidente. In ogni fase del processo di risposta agli incidenti, il CSIRT raccoglie le prove della violazione e documenta le misure adottate per contenere ed eliminare la minaccia. In questa fase, il CSIRT esamina queste informazioni per comprendere meglio l'incidente. Il CSIRT cerca di determinare la causa principale dell'attacco, identificare come ha violato con successo la rete e risolvere le vulnerabilità in modo che non si verifichino incidenti futuri dello stesso tipo.

Il CSIRT esamina anche ciò che è andato bene e cerca opportunità per migliorare sistemi, strumenti e processi per rafforzare le iniziative di risposta agli incidenti contro gli attacchi futuri. A seconda delle circostanze della violazione, anche le forze dell’ordine possono essere coinvolte nelle indagini successive all’incidente.