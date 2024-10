Le vulnerabilità su reti, browser Web, account e-mail, comportamenti degli utenti e protocolli di sicurezza sono i punti di partenza degli attacchi MITM. I criminali informatici sfruttano questi punti deboli per inserirsi tra gli utenti e le applicazioni affidabili in modo da poter controllare le comunicazioni e intercettare i dati in tempo reale.

Gli attacchi di phishing sono una delle modalità di accesso più comuni per gli autori di un attacco MITM. Facendo clic su un link dannoso in un'e-mail, un utente può inconsapevolmente lanciare un attacco man-in-the-browser. Gli autori di un attacco MITM spesso si affidano a questa tattica per infettare il browser Web di un utente con malware che consente loro di apportare modifiche segrete alle pagine Web, manipolare le transazioni e spiare l'attività dell'utente.

Un'altra fonte comune di attacchi MITM sono gli hotspot wifi pubblici. I router wifi pubblici hanno meno protocolli di sicurezza rispetto ai router wifi di casa o del posto di lavoro. In questo modo è più facile per gli utenti vicini connettersi alla rete. Ma rende anche più facile per gli hacker compromettere il router, in modo da poter spiare il traffico internet e raccogliere i dati degli utenti.

Gli autori di un attacco MITM a volte creano le proprie reti wifi pubbliche dannose per attirare utenti ignari e raccogliere i loro dati personali.

Gli autori di un attacco MITM potrebbero anche creare siti Web falsi che sembrano legittimi ma che in realtà raccolgono dati critici come le credenziali di accesso. Gli hacker possono quindi utilizzare tali credenziali per accedere agli account utente su siti Web autentici. Oppure potrebbero utilizzare il sito Web falso per indurre gli utenti a effettuare pagamenti o a trasferire fondi.