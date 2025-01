In un attacco denial-of-service (DoS), l'aggressore inonda il server bersaglio, in questo caso il server del database, con un numero talmente elevato di richieste che il server non è più in grado di soddisfare le richieste legittime degli utenti effettivi e, in molti casi, diventa instabile o si blocca.

In un attacco distributed denial-of-service (DDoS), l'ondata di richieste proviene da più server, rendendo più difficile fermare l'attacco.