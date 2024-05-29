Che cos'è il rilevamento delle frodi?

Numerose organizzazioni dispongono di un team dedicato alla prevenzione delle frodi. Prima di implementare un sistema di rilevamento delle frodi, spesso questo team esegue una valutazione della gestione del rischio. Questa valutazione aiuta a stabilire quali aree funzionali dell'azienda potrebbero essere gli obiettivi di diversi tipi di frode.

Il team di prevenzione delle frodi assegna dei punteggi di rischio a ciascun rischio di frode per stabilire quale rappresenta la minaccia maggiore e a quale dovrebbe essere assegnata la priorità. I punteggi di rischio in genere misurano la probabilità che si verifichi una minaccia e la quantità di danni che potrebbe causare.

Il team valuta quindi le misure di prevenzione delle frodi e le soluzioni di rilevamento delle frodi che può utilizzare per affrontare le minacce di frode in base al tipo e alla gravità. Le tecniche di rilevamento delle frodi più diffuse includono il monitoraggio delle transazioni, l'analisi statistica dei dati e l'AI.

Monitoraggio delle transazioni

Per numerose aziende, il luogo più ovvio per la ricerca di potenziali frodi è nelle transazioni finanziarie. Gli strumenti di monitoraggio delle transazioni automatizzano il processo di rilevamento delle frodi monitorando e analizzando i workflow dei dati sulle transazioni in tempo reale. Questi strumenti possono eseguire la verifica dell'identità e l'autenticazione dell'account per interrompere le transazioni fraudolente non appena si verificano.

Gli strumenti di monitoraggio delle transazioni possono inoltre utilizzare il rilevamento delle anomalie per scoprire modelli o comportamenti insoliti che richiedono ulteriori indagini. Variabili come le frequenze di acquisto, il numero di transazioni, la posizione geografica degli utenti e il valore monetario delle transazioni aiutano a distinguere l'attività normale da un comportamento potenzialmente fraudolento.

Analisi statistica dei dati

Il rilevamento delle frodi non sempre avviene in tempo reale. L'analisi statistica dei dati può scoprire le frodi molto tempo dopo che queste si sono verificate, grazie alla verifica dei dati storici.

Gli investigatori che si occupano di frodi utilizzano tecniche come il data mining, l'analisi di regressione e dei dati per individuare e isolare i modelli di frode in set di dati di grandi dimensioni. Le distribuzioni di probabilità e la corrispondenza dei dati possono aiutare gli investigatori a stabilire dove e quando la frode è già avvenuta o probabilmente avverrà in futuro.

Aggiungendo metriche antifrode e punti dati a diagrammi, grafici e altre visualizzazioni, gli investigatori possono aiutare anche gli utenti non tecnici a capire le minacce di frode in tutte le loro organizzazioni.

AI

Numerose organizzazioni ora utilizzano l'AI e l'apprendimento automatico per accelerare e migliorare le proprie funzionalità di rilevamento delle frodi.

Una rete neurale, ossia un tipo di modello di apprendimento automatico, è in grado di monitorare le transazioni, analizzare i dati e rilevare (o prevedere) comportamenti fraudolenti in modo più rapido ed efficiente rispetto alle tradizionali tecniche di rilevamento delle frodi.

Inoltre, gli algoritmi di apprendimento automatico possono rimanere al passo con l'evoluzione delle tendenze delle frodi imparando costantemente da nuovi dati. Uno studio stima che il numero di organizzazioni che utilizza queste tecnologie per combattere le frodi entro il 2026 si triplicherà.4