Che cos'è il red teaming?

Il red teaming può essere definito come il processo di verifica dell'efficacia della cybersecurity attraverso l'eliminazione dei bias dei difensori approcciandosi alla propria organizzazione attraverso la lente degli aggressori.

Il red teaming si verifica quando gli hacker etici vengono autorizzati dalla tua organizzazione a emulare tattiche, tecniche e procedure (TTP) dei veri aggressori contro i tuoi stessi sistemi.

Si tratta di un servizio di valutazione dei rischi per la sicurezza che l'organizzazione può utilizzare per identificare e correggere in modo proattivo le lacune e i punti deboli della sicurezza IT.

Un red team utilizza la metodologia di simulazione degli attacchi. Simula le azioni di aggressori sofisticati (o minacce persistenti avanzate) per determinare in quale misura le persone, i processi e le tecnologie della tua organizzazione potrebbero resistere a un attacco che mira a raggiungere un obiettivo specifico.

Le valutazioni relative alle vulnerabilità e i test di penetrazione sono altri due servizi di test di sicurezza progettati per esaminare tutte le vulnerabilità note all'interno della rete e testare i modi per sfruttarle. In breve, le valutazioni relative alle vulnerabilità e i test di penetrazione sono utili per individuare i difetti tecnici, mentre gli esercizi condotti dal red team forniscono insight utili sullo stato generale del livello di sicurezza IT.