Sutherland offre ai suoi clienti un'esperienza eccezionale attraverso una combinazione di consulenza, servizi, implementazione di soluzioni software proprietarie e di terze parti e offerte SaaS e PaaS, compresa l'implementazione dell'AI per migliorare la sicurezza dei dati.

Dopo aver riscontrato un aumento negli incidenti di cybersecurity nel proprio ambiente IT, il fornitore industriale globale ANDRITZ AG ha implementato un set integrato di servizi di sicurezza gestiti su una piattaforma digitale che fornisce visibilità completa, supporto decisionale e la possibilità di processare milioni di eventi al giorno.

Credico

Credico, una società di servizi professionali, ha ottenuto il 100% di conformità ai criteri dei tablet e una maggiore endpoint security grazie a IBM Security MaaS360, una soluzione UEM basata su AI, che consente di gestire 2.000-3.000 tablet per una serie di uffici commerciali indipendenti (ISO) distribuiti negli Stati Uniti, in Canada e non solo.