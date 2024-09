L'azienda esternalizza campagne di vendita e marketing dirette principalmente a organizzazioni di grandi dimensioni, tra cui numerose importanti società di comunicazione, che desiderano espandersi in nuovi mercati. Credico si affida a una rete di oltre 200 ISO per fornire servizi di vendita diretta per conto delle campagne dei suoi clienti. Ogni ISO è posseduta e gestita separatamente e impiega circa 10-50 agenti di vendita.

A partire dal 2013, Credico ha iniziato a mettere a disposizione, riparare e assicurare in esclusiva tablet per le proprie ISO da utilizzare nelle operazioni di marketing e nella vendita. L'azienda ha gestito i tablet utilizzando una soluzione di gestione dei dispositivi mobili (MDM, mobile device management) per facilitare la sicurezza e installare app e dati specifici per le campagne. L'applicazione della completa conformità alle policy interne per l'utilizzo dei tablet era una parte significativa dell'accordo con i clienti.

Nel 2017, tuttavia, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) dell’azienda non è stata all’altezza di queste aspettative. La partecipazione è stata bassa, con solo il 40%-60% dei tablet iscritti e conformi in un dato momento. Inoltre, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) non forniva nessun rapporto o insight sullo stato dei tablet sul campo. "Quando dovevamo distribuire una nuova versione di un'applicazione, non sapevamo quante persone l'avessero ricevuta o quando l'avessero ricevuta: era un processo disordinato che richiedeva molto tempo", spiega Jon Bromling, Chief Technology Officer di Credico.

In effetti, la gestione dei dispositivi mobili (MDM) non è stata in grado di interagire affatto con i proprietari dell’ISO. Non era in grado di notificare i problemi di sovraccarico dei dati o di conformità ai criteri dei tablet, né di consentire la localizzazione o la cancellazione dei propri dispositivi. La mancanza di visibilità e interazione si è rivelata costosa. "Una sfida enorme era rappresentata dall'utilizzo dei dati sui tablet", spiega Bromling. "Le persone li estraevano dalla gestione dei dispositivi mobili (MDM) e poi li usavano per lo streaming di video e facevano pagare enormi spese per i dati, fino a 70.000 dollari al mese."

Questo problema ha causato un altro livello di stress per l’azienda. "Avevamo un accordo che prevedeva che se un'ISO avesse superato il suo limite, gli sarebbero stati addebitati i sovraccarichi", spiega Bromling. "Anche se potevamo trasferire loro quel costo, ciò li danneggiava ed era punitivo anziché proattivo."