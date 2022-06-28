Che cos'è una superficie di attacco?

La gestione della superficie di attacco (ASM) si riferisce a processi e tecnologie che adottano il punto di vista e l'approccio di un hacker alla superficie di attacco di un'organizzazione, scoprendo e monitorando continuamente gli asset e le vulnerabilità che gli hacker vedono e tentano di sfruttare quando prendono di mira l'organizzazione. L'ASM in genere comporta:

Rilevazione continua, inventario e monitoraggio di risorse potenzialmente vulnerabili. Qualsiasi iniziativa ASM inizia con un inventario completo e continuamente aggiornato delle risorse IT con accesso a internet di un'organizzazione, comprese le risorse on-premise e cloud. L'adozione di un approccio hacker garantisce la scoperta non solo delle risorse note, ma anche di applicazioni o dispositivi shadow IT. Queste applicazioni o dispositivi potrebbero essere stati dismessi ma non eliminati o disattivati (orphaned IT), oppure risorse che vengono installate da hacker o malware (rogue IT) e altro ancora. In buona sostanza, possono essere tutte le risorse sfruttabili da un hacker o da una minaccia informatica.

Una volta scoperti, gli asset vengono monitorati continuamente e in tempo reale per individuare i cambiamenti che ne aumentano il rischio come potenziale vettore di attacco.

Analisi della superficie di attacco, valutazione del rischio e definizione delle priorità. Le tecnologie ASM valutano gli asset in base alle vulnerabilità e ai rischi per la sicurezza che presentano, e assegnano loro priorità per la risposta o la correzione delle minacce.

Riduzione e correzione della superficie di attacco. I team di sicurezza possono applicare i risultati dell'analisi della superficie di attacco e del red teaming per intraprendere varie azioni a breve termine per ridurre la superficie di attacco. Queste potrebbero includere l'applicazione di password più complesse, la disattivazione di applicazioni e dispositivi endpoint non più in uso, l'applicazione di patch per applicazioni e sistemi operativi, la formazione degli utenti a riconoscere le truffe di phishing, l'istituzione di controlli di accesso biometrici per l'accesso agli uffici o la revisione dei controlli e delle politiche di sicurezza relativi ai download di software e ai supporti rimovibili.

Le organizzazioni possono anche adottare misure di sicurezza più strutturate o a lungo termine per ridurre la superficie di attacco, come parte o indipendentemente da un’iniziativa di gestione della superficie di attacco. Ad esempio, l'implementazione dell'autenticazione a due fattori (2FA) o dell'autenticazione a più fattori può ridurre o eliminare potenziali vulnerabilità associate a password deboli o a un'igiene di password inadeguata.

Su scala più ampia, un approccio alla sicurezza zero-trust può ridurre significativamente la superficie di attacco di un'organizzazione. Un approccio zero-trust richiede che tutti gli utenti, sia all'esterno sia già all'interno della rete, siano autenticati, autorizzati e costantemente convalidati per ottenere e mantenere l'accesso alle applicazioni e ai dati. I principi e le tecnologie zero trust (convalida continua, accesso con privilegi minimi, monitoraggio continuo, microsegmentazione della rete) possono ridurre o eliminare molti vettori di attacco e fornire dati preziosi per l'analisi continua della superficie di attacco.

