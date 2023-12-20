Cos'è il test di penetrazione della rete?

In questa prima fase, gli hacker etici discutono con i principali stakeholder l'obiettivo generale del test e le vulnerabilità identificate dall'organizzazione. Prima del pen test è necessario eseguire una valutazione delle vulnerabilità.

Sulla base di questa valutazione, i pen tester e gli stakeholder decidono quali test eseguire e le metriche di successo che intendono utilizzare. I tester utilizzano diversi strumenti e metodologie per eseguire i falsi attacchi, come il port scanning e il network mapping (nmap).

Per condurre i test, vengono adottati comunemente tre diversi tipi di prospettiva. A seconda dell'organizzazione, queste metodologie possono essere utilizzate singolarmente o combinate.

Test black box: un test "black box" simula l'approccio di un hacker medio, privo di conoscenza interna della rete. Questo tipo di test è un pen test esterno, poiché il suo obiettivo è quello di utilizzare le vulnerabilità della rete dall'esterno.

Test gray box: questo tipo di penetration test della rete ha un focus più interno e mira a impersonare un hacker con accesso al sistema interno, pur mantenendo alcuni aspetti di un hacker esterno. Il test gray box ha l'obiettivo di simulare un soggetto malintenzionato che, all'interno di un'organizzazione, potrebbe godere di privilegi elevati e utilizzarli in modo dannoso.

Test white box: infine, il test white box è il più intrusivo dei tre tipi di test di sicurezza. Questo test viene eseguito per impersonare uno specialista IT o una persona con accesso al codice sorgente dell'organizzazione e a tutti i dati possibili relativi al sistema. Questo test viene generalmente eseguito per ultimo per verificare l'integrità di un'architettura IT e garantire ulteriormente che eventuali hacker e attacchi informatici non possano penetrare nel sistema target.