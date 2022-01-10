Che cos'è il rilevamento e risposta degli endpoint (EDR)?

Riconosciuto per la prima volta da Gartner nel 2013, EDR gode oggi di un'ampia adozione da parte delle aziende, per validi motivi.

Gli studi stimano che circa il 90% degli attacchi informatici riusciti e il 70% delle violazioni dei dati riuscite hanno origine nei dispositivi endpoint. Sebbene antivirus, antimalware, firewall e altre tradizionali soluzioni di sicurezza degli endpoint si siano evoluti nel tempo, sono ancora limitati al rilevamento delle minacce endpoint note, basate su file o su firma. Sono molto meno efficaci, ad esempio, nel bloccare gli attacchi di ingegneria sociale, come i messaggi di phishing che inducono le vittime a divulgare dati sensibili o a visitare siti web falsi contenenti un codice dannoso. (Il phishing è il metodo di diffusione più comune per il ransomware.) E sono impotenti contro un numero crescente di attacchi informatici "senza file" che operano esclusivamente nella memoria del computer per evitare del tutto la scansione di file o firme.

Soprattutto, gli strumenti di sicurezza endpoint tradizionali non sono in grado di rilevare o neutralizzare le minacce avanzate che li eludono. Ciò consente a queste minacce di nascondersi e di vagare per la rete per mesi, raccogliendo dati e individuando vulnerabilità in preparazione del lancio di un attacco ransomware, di un exploit zero-day o di un altro attacco informatico su larga scala.

EDR riprende da dove si interrompono queste tradizionali soluzioni di sicurezza degli endpoint. Le sue funzionalità di rilevamento delle minacce, analisi e risposta automatizzata possono, spesso senza intervento umano, individuare e contenere potenziali minacce che penetrano nel perimetro della rete prima che possano causare gravi danni. EDR fornisce inoltre strumenti che i team di sicurezza possono utilizzare per scoprire, indagare e prevenire autonomamente le minacce sospette ed emergenti.