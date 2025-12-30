Che cos'è l'identità non umana?

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e altre leggi regolano come le organizzazioni proteggono i dati, chi può utilizzare informazioni sensibili e come. Il problema è che, come già accennato, gli stessi strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) utilizzati per garantire che gli esseri umani rispettino queste regole non possono sempre essere applicati in modo fluido alle NHI.

Inoltre, le NHI possono confondere gli sforzi di attribuzione e monitoraggio che sono vitali per molti programmi di conformità. Ad esempio, se un agente AI utilizza i dati in modo improprio, chi è responsabile? La persona che ha creato l'agente? La persona che inserito l'ultimo prompt? E se la scelta dell'agente non rientrasse nei risultati prevedibili del prompt dell'utente? Molti framework di governance delle identità non hanno ancora risolto questo enigma.