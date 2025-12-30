Che cos'è l'identità non umana?

Le NHI esistono principalmente per semplificare i workflow permettendo una maggiore automazione.
Le NHI identificano app, hardware, bot, agenti AI e altri elementi all'interno di un ecosistema, più o meno allo stesso modo in cui gli utenti umani hanno identità in un sistema di gestione delle identità e degli accessi (IAM).
Assegnando identità univoche a entità non umane, i professionisti IT e della sicurezza possono concedere loro privilegi personalizzati, applicare politiche di sicurezza, tracciare la loro attività e applicare in modo più efficace i controlli di accesso.
- Se un'entità non umana non ha un'identità distinta, non c'è nulla a cui attribuire privilegi.
- Un'app o un dispositivo non può autenticarsi a meno che non abbia un'identità con cui autenticarsi.
- Non si può tracciare l'attività senza un'identità a cui attribuire l'attività stessa.
- I controlli di accesso possono essere applicati solo se esiste un'identità su cui applicarli.
Come esempio di caso d'uso, si consideri un sistema di fatturazione che utilizza i dati di una piattaforma di contabilità e di un sistema di customer relationship management (CRM) per generare e inviare fatture.
Per condurre questo processo manualmente, qualcuno dovrebbe entrare in ogni database, estrarre i dati rilevanti, correlarli, calcolare la fattura, generarla e inviarla al cliente.
Il processo può essere automatizzato, ma poiché coinvolge dati sensibili, richiede misure di sicurezza molto efficaci. Le NHI consentono una comunicazione sicura tra i tre sistemi e l'applicazione delle politiche di accesso affinché i dati non vengano usati in modo improprio:
- Le NHI offrono ai tre sistemi un modo per autenticarsi l'un l'altro, riducendo il rischio che sistemi impostore si intrufolino nel mix.
- Le NHI permettono all'organizzazione di assegnare al sistema di fatturazione il minimo di privilegi necessari per svolgere il proprio lavoro. Forse il sistema di fatturazione può solo leggere i dati, non scriverli, e può accedere agli strumenti di contabilità e CRM solo in determinati momenti della giornata.
- Le NHI rendono più facile per l'organizzazione monitorare il comportamento di tutti e tre i sistemi durante tutto il processo, creando una traccia di audit.
In definitiva, le NHI consentono l'automazione sicura di complesse operazioni IT e aziendali. Backup, aggiornamenti di sistema e persino l'autenticazione degli utenti possono avvenire in background, senza interrompere l'attività degli utenti umani.