Che cos'è l'Internet of Things (IoT)?

I dispositivi IoT, noti anche come "oggetti intelligenti", possono variare da semplici dispositivi per la "casa intelligente" come i termostati intelligenti, ai dispositivi indossabili come smartwatch e abbigliamento abilitato RFID, fino a complessi macchinari industriali e sistemi di trasporto. Gli esperti di tecnologia stanno addirittura immaginando intere “città intelligenti” basate sulle tecnologie IoT.

L'IoT consente ai dispositivi intelligenti di comunicare tra di loro e con altri dispositivi abilitati a Internet, come smartphone e gateway, creando una vasta rete di dispositivi interconnessi in grado di scambiare dati ed eseguire diverse attività in modo autonomo, ad esempio:

monitoraggio delle condizioni ambientali nelle aziende agricole

gestione dei modelli di traffico con smart car e altri dispositivi automobilistici intelligenti

controllo di macchinari e processi nelle fabbriche

monitoraggio dell'inventario e delle spedizioni nei magazzini

Le potenziali applicazioni dell’IoT sono vaste e varie e il suo impatto si fa già sentire in un’ampia gamma di settori, tra cui la produzione industriale, i trasporti, l'assistenza sanitaria e l’agricoltura. Poiché il numero di dispositivi connessi a Internet continua a crescere, l’IoT svolgerà probabilmente un ruolo sempre più importante nel plasmare il nostro mondo e trasformare il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo tra di noi.

In un contesto aziendale, i dispositivi IoT vengono utilizzati per monitorare una vasta gamma di parametri quali temperatura, umidità, qualità dell'aria, consumo energetico e prestazioni delle macchine. Questi dati possono essere analizzati in tempo reale per identificare modelli, tendenze e anomalie in grado di aiutare le aziende a ottimizzare le operazioni e migliorare i profitti.