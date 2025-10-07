Che cos'è l'infrastruttura critica?

Se si verifica un guasto all'infrastruttura critica, il risultato può essere catastrofico. Scopri perché è così importante che le infrastrutture critiche siano resilienti e in che modo le soluzioni software possono essere d'aiuto.
File di scatole piene di forniture essenziali
Che cos'è l'infrastruttura critica?

L'infrastruttura critica si riferisce ai sistemi, alle strutture e agli asset fondamentali per il funzionamento della società e dell'economia.

Queste infrastrutture sono considerate essenziali perché un'eventuale interruzione potrebbe avere conseguenze gravi sulla sicurezza pubblica, sulla stabilità economica o sulla salute pubblica. L'infrastruttura critica include componenti fisici e virtuali che sono interconnessi e interdipendenti.

La maggior parte dei paesi e degli organi di governo hanno dei regolamenti su come devono essere gestite le infrastrutture critiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, agenzie governative come il Dipartimento della sicurezza interna (DHS), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e il Dipartimento dell'Energia (DOE) definiscono normative e standard relativi alla sicurezza e alla gestione delle infrastrutture critiche. La Presidential Policy Directive 21 (PPD-21) promuove un impegno nazionale per rafforzare e mantenere le infrastrutture critiche sicure, funzionanti e resilienti.

È importante che chi gestisce tali sistemi sia a conoscenza delle normative più aggiornate, delle best practice e delle tecnologie per la gestione dello stato di salute di infrastrutture importanti. I settori legati alle infrastrutture critiche sono ovunque intorno a noi:

  • Settore energetico: reattori nucleari, reti elettriche, impianti petroliferi e di gas naturale, condutture e stoccaggio di combustibili.

  • Settore chimico: produzione petrolchimica, produzione di prodotti chimici per l'agricoltura e distribuzione di prodotti chimici.

  • Settore dei trasporti: aeroporti, porti marittimi, ferrovie, autostrade, ponti e sistemi di trasporto pubblico.

  • Sistemi idrici e delle acque reflue: impianti di trattamento delle acque, serbatoi, dighe, stazioni di pompaggio e sistemi fognari.

  • Settore delle comunicazioni: reti di telecomunicazione, provider di servizi Internet e sistemi satellitari.

  • Settore dei servizi finanziari: banche, borse valori, sistemi di pagamento e clearinghouse.

  • Sanità: ospedali, cliniche e supply chain di prodotti e dispositivi medici.

  • Servizi di emergenza: polizia, vigili del fuoco e sistemi di gestione delle emergenze.

  • Cibo e agricoltura: aziende agricole, impianti di trasformazione alimentare, reti di distribuzione e sistemi di sicurezza alimentare.

  • Pubblica amministrazione: base industriale della difesa, strutture del governo federale e sistemi di sicurezza nazionale.

  • Tecnologia dell'informazione: centri dati, software e hardware critici, sistemi di sicurezza informatica e infrastruttura Internet.

Queste infrastrutture sono spesso interconnesse e le interruzioni in un settore possono avere effetti a cascata su altri settori, portando a conseguenze diffuse.
Minacce comuni alle infrastrutture critiche

Le infrastrutture critiche devono affrontare varie minacce che possono interromperne le operazioni e comportare rischi per la sicurezza pubblica e la stabilità economica. Le minacce più comuni includono:
Attacchi informatici

Gli autori degli attacchi possono mirare a sistemi di controllo, reti e vulnerabilità dei software per ottenere l'accesso non autorizzato, interrompere le operazioni, rubare informazioni sensibili o causare danni fisici.
Attacchi fisici

Sabotaggio, terrorismo o vandalismo possono danneggiare direttamente le strutture, interrompere le operazioni e mettere in pericolo vite umane. Questi attacchi possono colpire strutture commerciali, sistemi di trasporto, operazioni di produzione critiche o altri asset.
Disastri naturali

Uragani, terremoti, inondazioni, incendi e gravi eventi atmosferici possono interrompere i servizi essenziali. I sistemi basati su modelli climatici storici possono trovarsi di fronte a gravi difficoltà dovute all'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi meteorologici estremi.
Pandemie ed emergenze sanitarie

Le pandemie e le epidemie possono causare carenze di personale, interruzioni nelle operazioni e un aumento della domanda di servizi sanitari, che possono mettere a dura prova gli addetti della sanità pubblica e la resilienza complessiva del sistema.
Vulnerabilità della supply chain

Le vulnerabilità nella supply chain, come i prodotti compromessi o contraffatti, possono introdurre debolezze che possono essere sfruttate per interrompere le operazioni o compromettere l'integrità del sistema.
Dipendenze tecnologiche

Man mano che le infrastrutture critiche diventano sempre più interconnesse e dipendenti da tecnologie avanzate, aumenta anche la dipendenza da sistemi e software complessi.

Garantire la protezione delle infrastrutture critiche richiede un approccio globale, che comprenda solide misure di sicurezza informatica, piani di preparazione e risposta alle catastrofi, progettazione di infrastrutture resilienti, sicurezza della supply chain, collaborazione tra settore pubblico e privato, monitoraggio continuo e accertamento del rischio.
Come gestire le infrastrutture critiche

La gestione di un'infrastruttura critica comporta l'implementazione di solide soluzioni software e sistemi per monitorare, controllare e proteggere i vari componenti dell'infrastruttura.

 

  • Gestione degli asset: utilizza sistemi di gestione degli asset aziendali (EAM) basati su software per tenere traccia di tutti gli asset critici dell'infrastruttura, comprese le apparecchiature fisiche, le licenze software e i dispositivi di rete. Ciò consente un inventario efficiente degli asset, la pianificazione degli interventi di manutenzione e la gestione del ciclo di vita.
  • SCADA e altri sistemi di controllo: implementa sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dei dati (SCADA) o sistemi di controllo simili per monitorare e controllare i processi fisici dell'infrastruttura critica. Questi sistemi consentono agli operatori di monitorare e gestire in remoto l'infrastruttura, raccogliere dati in tempo reale e prendere decisioni informate.
  • Monitoraggio e sicurezza della rete: implementa strumenti di monitoraggio della rete e soluzioni di sicurezza per monitorare continuamente l'infrastruttura di rete. Ciò aiuta a rilevare e rispondere a potenziali minacce informatiche, vulnerabilità o anomalie che potrebbero compromettere l'integrità e la disponibilità di sistemi di infrastruttura critica.
  • Approcci basati sul rischio: questi approcci implicano la valutazione e l'assegnazione delle priorità ai rischi per i sistemi infrastrutturali, l'implementazione di misure per la gestione dei rischi e l'allocazione delle risorse in base alla criticità degli asset e al potenziale impatto delle interruzioni.
  • Analisi dei dati e manutenzione predittiva: utilizza strumenti di analisi software per analizzare i dati raccolti dai sistemi di infrastruttura critica. Applicando tecniche di analisi dei dati, è possibile identificare modelli e tendenze, consentendo pratiche di manutenzione predittiva che aiutano a prevenire i guasti alle attrezzature e incoraggiano l'attenuazione dei tempi di inattività.
  • Monitoraggio e controllo remoti: implementa funzionalità di monitoraggio e controllo da remoto utilizzando soluzioni software. Ciò consente agli operatori di monitorare e controllare i sistemi di infrastruttura critica da una posizione centralizzata, consentendo una risposta rapida agli incidenti e riducendo la necessità di essere fisicamente presenti in ogni sede.
  • Risposta agli incidenti e disaster recovery: sviluppa piani completi di risposta agli incidenti e strategie di disaster recovery attraverso l'utilizzo di strumenti software. Tali piani devono illustrare le procedure dettagliate da seguire in caso di attacchi informatici, calamità naturali o altre emergenze. I sistemi di gestione degli incidenti basati su software possono aiutare a semplificare i processi di risposta e recupero.
  • Conformità e requisiti normativi: assicurati che i sistemi software utilizzati per la gestione dell'infrastruttura critica siano conformi alle normative e agli standard pertinenti. Ciò include standard di sicurezza informatica, normative sulla protezione dei dati e requisiti di conformità specifici del settore.
  • Formazione e istruzione: fornisci formazione e istruzione al personale responsabile della gestione dell'infrastruttura critica tramite software. È importante garantire che gli operatori e gli amministratori conoscano bene gli strumenti e i sistemi software utilizzati, nonché le procedure e i protocolli migliori per la sicurezza informatica.
  • Sistemi di ridondanza e backup: implementa sistemi di ridondanza e backup per garantire la continuità delle operazioni critiche. Ciò include server ridondanti, alimentatori di riserva e soluzioni di backup dei dati. I sistemi di backup dovrebbero essere testati regolarmente per verificarne l'efficacia.
  • Collaborazione e condivisione delle informazioni: incoraggia la collaborazione e la condivisione delle informazioni tra gli stakeholder dell'infrastruttura critica, tra cui agenzie governative, partner del settore e organizzazioni di sicurezza informatica. Questo aiuta a condividere l'intelligence sulle minacce, le best practice e le lezioni apprese, contribuendo alla sicurezza globale e alla resilienza dell'infrastruttura critica.
  • Collaborazioni tra settore pubblico e privato: le relazioni tra enti del settore pubblico e privato facilitano la condivisione delle informazioni, l'allocazione delle risorse e le risposte coordinate a minacce e interruzioni. Queste tendenze evidenziano l'evoluzione nella gestione delle infrastrutture critiche, sottolineando la necessità di approcci innovativi, progressi tecnologici, collaborazioni e un atteggiamento proattivo nei confronti del rischio e della resilienza.

 

La gestione dell'infrastruttura critica con software richiede un approccio che comprenda il monitoraggio, il controllo, la sicurezza, la manutenzione e la conformità. Sfruttando la potenza delle soluzioni software, l'infrastruttura critica può essere gestita in modo efficace, garantendo affidabilità, sicurezza e resilienza.
Soluzioni correlate
Asset management Gestione delle risorse infrastrutturali con IBM Maximo Application Suite

Consenti una gestione delle risorse infrastrutturali civili predittiva e mirata con un approccio intelligente, per garantire la sicurezza pubblica

 Maggiori informazioni Fai un tour di IBM Maximo
Asset management Software e soluzioni per la gestione delle risorse

Utilizza dati, IoT e AI per reinventare e riutilizzare lo spazio soddisfacendo al tempo stesso le esigenze in continua evoluzione delle tue strutture

Maggiori informazioni
Risorse Cos’è un CMMS?
È l’acronimo di Computerized Maintenance Management System, cioè un software che aiuta a gestire le risorse, pianificare la manutenzione e tracciare le commesse.
Cos'è l'Enterprise Asset Management (EAM)?
Enterprise Asset Management (EAM) combina software, sistemi e servizi per agevolare il mantenimento, il controllo e l'ottimizzazione della qualità degli asset operativi nell'intero ciclo di vita.
Integrare l’intelligenza artificiale negli edifici
Scopri come i dispositivi digitali forniscono informazioni dettagliate su un edificio, dalla sua infrastruttura e dal consumo energetico all'esperienza complessiva di un occupante.
MTTR vs. MTBF: qual è la differenza?
Per migliorare la manutenzione dei sistemi, dobbiamo misurare la loro affidabilità tramite metriche come MTTR e MTBF.
Internet delle cose
Scopri in che modo l'Internet delle cose consente alle aziende di monitorare, gestire e automatizzare le operazioni in modo più efficiente e con maggiore controllo.
Che cos'è un'analisi dell'origine del problema?
Scopri diversi strumenti e metodologie per condurre analisi dell'origine dei problemi e risolverli rapidamente.
Cos'è la gestione delle risorse?
La gestione delle risorse aiuta a garantire la funzionalità, il comfort, la sicurezza e l'efficienza di edifici e terreni, infrastrutture e immobili.
Fai il passo successivo

Ottieni il massimo valore dai tuoi asset enterprise con Maximo Application Suite. È un'unica piattaforma integrata basata sul cloud che utilizza IA, IoT e analitica per ottimizzare le prestazioni, prolungare il ciclo di vita dell'asset e ridurre il fermo e i costi operativi.

 Esplora IBM Maximo