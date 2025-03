Cos'è l'Enterprise Asset Management (EAM)?

L'EAM è importante perché aiuta le organizzazioni a tracciare, valutare, gestire e ottimizzare la qualità e l'affidabilità degli asset. Le organizzazioni di ogni tipo sono asset intensive, ovvero possiedono centinaia, migliaia o addirittura milioni di asset.

Gli asset hanno molte forme e dimensioni, come ferrovie, oleodotti, attrezzature di produzione, flotte di mezzi di trasporto e turbine, e includono praticamente qualsiasi attrezzatura necessaria per sostenere la produzione, i servizi e le operazioni. Le best practice EAM aiutano i team di manutenzione a ottenere un maggiore controllo degli ambienti complessi per: