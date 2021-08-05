Cos’è la manutenzione preventiva?

Sempre più spesso, l'implementazione di tecnologie di AI e IoT nelle attività industriali ha portato a una continua ottimizzazione delle risorse e delle operazioni. Dal punto di vista della valutazione del futuro della manutenzione preventiva, è chiaro che l'uso del monitoraggio remoto e della modellazione analitica abbia già portato a una netta riduzione della quantità di risorse destinate all'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Dal punto di vista delle risorse, un'acquisizione e un'analisi dei dati più estese, rese possibili dalle attuali soluzioni AI e IoT, hanno consentito ai produttori di ottenere dati preziosi che hanno migliorato l'affidabilità delle loro operazioni e dei loro prodotti. La totale comprensione della qualità delle risorse implementate nella propria attività promuove nuove strategie per il ciclo di vita degli asset, in grado di rimuovere le risorse con scarse prestazioni e, in ultima analisi, ridurre i tempi di inattività e i costi.