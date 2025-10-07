Che cos'è la manutenzione programmata?

Se ogni componente di attrezzatura, macchinario o struttura di produzione funzionasse sempre in condizioni ottimali, la manutenzione non sarebbe necessaria. Ma nel mondo reale, naturalmente, anche il prodotto meglio realizzato è soggetto a usura e richiede condizionamento, parti di ricambio e riparazioni per rimanere operativo.

Durante la prima rivoluzione industriale del 1700, la forma principale di manutenzione era la "manutenzione a seguito di un guasto"—nota anche come manutenzione correttiva o manutenzione reattiva—in cui le riparazioni avvenivano solo dopo che una macchina si rompeva. Dato che le macchine dell'epoca erano relativamente semplici e non richiedevano riparazioni da parte di specialisti, secondo un rapporto di esperti di ingegneria industriale questo era a quel tempo "il modo più semplice e naturale di manutenzione".1

Ma quando le macchine sono diventate più complesse durante la seconda rivoluzione industriale, iniziata alla fine del 1800, la manutenzione a seguito di un guasto ha lasciato il posto alla manutenzione programmata in alcune parti del mondo industriale. In un manuale del 1919 della Ford Motor Company, ai lettori veniva suggerito di "prendere l'abitudine di prendersi cura di ogni riparazione o regolazione non appena se ne scopre la necessità" perché "[la] sua attenzione richiede poco tempo e può evitare ritardi o possibili incidenti lungo la strada."1

Oggi, quando le organizzazioni non si impegnano nella manutenzione pianificata—ovvero non anticipano e non affrontano in modo proattivo il degrado degli asset o i malfunzionamenti per mantenere attrezzature e sistemi in buone condizioni di funzionamento— possono derivarne gravi conseguenze. Potrebbero essere costretti a effettuare manutenzioni non pianificate, che possono essere più stressanti, dispendiose in termini di manodopera e costose rispetto alla manutenzione pianificata. Ad esempio, i team addetti alla manutenzione potrebbero affrettarsi ad acquistare pezzi necessari, pagandoli più di quanto farebbero altrimenti per evitare lunghi tempi di consegna. Nel frattempo, i tempi di inattività non pianificati associati alla manutenzione non pianificata o non programmata potrebbero ulteriormente danneggiare i profitti di un'azienda a causa di perdite in termini di produttività e ricavi: un sondaggio condotto su 100 grandi aziende da Forrester e IBM(PDF) ha rivelato che i tempi di inattività non pianificati costano il 35% in più al minuto rispetto ai tempi di inattività pianificati.

Anche la mancanza da parte di un'azienda di un programma di manutenzione pianificata potrebbe avere un impatto sulla sicurezza sul posto di lavoro. I guasti alle attrezzature sono stati citati migliaia di volte nei rapporti sugli infortuni sul posto di lavoro redatti dall'Occupational Health and Safety Administration.2 La manutenzione pianificata può prevenire guasti alle attrezzature che causano incidenti sul posto di lavoro e feriscono i dipendenti.