Cos’è la manutenzione predittiva?

I vantaggi di una strategia di manutenzione predittiva si incentrano sulla previsione di errori e malfunzionamenti delle apparecchiature, sulla riduzione dei costi di manutenzione e operativi ottimizzando tempi e risorse e sul miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità delle apparecchiature. Deloitte ha riferito nel 2022 che il PdM può comportare una riduzione del 5-15% dei tempi di inattività delle strutture e un aumento del 5-20% della produttività del lavoro.1 La manutenzione predittiva ha anche un impatto positivo sulla sostenibilità operativa riducendo al minimo il consumo di energia e gli sprechi.

L'ottimizzazione delle prestazioni delle risorse e dei tempi di attività può ridurre i costi. La segnalazione anticipata di potenziali errori si tradurrà in un minor numero di guasti e in una riduzione della manutenzione programmata o dei tempi di inattività non pianificati. Una maggiore visibilità continua delle condizioni migliorerà l'affidabilità e la durata delle apparecchiature. L’uso dell'AI può prevedere in modo più accurato le operazioni future. Quest'ultimo vantaggio è fondamentale in un mondo in cui l'aumento dei prezzi e gli eventi imprevedibili, come la pandemia e i disastri naturali legati al clima, hanno evidenziato la necessità di avere scorte di ricambi e costi di manodopera più prevedibili e di ridurre l'impatto ambientale delle operazioni.

La produttività può essere aumentata riducendo le operazioni di manutenzione inefficienti, consentendo una risposta più rapida ai problemi tramite flussi di lavoro intelligenti e automazione e fornendo a tecnici, data scientist e dipendenti lungo la catena del valore dati di dati migliori con cui prendere decisioni. Il risultato? Metriche migliorate come il tempo medio tra i guasti (MTBF) e il tempo medio di riparazione (MTTR), condizioni di lavoro più sicure per i dipendenti e guadagni in termini di entrate e redditività.