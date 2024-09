Spesso si tende a considerare la manutenzione preventiva e la manutenzione predittiva come entità completamente distinte. Purtroppo, questo tentativo di inquadrare la relazione in termini semplici di manutenzione preventiva e manutenzione predittiva non tiene conto di un punto chiave.



In realtà, la manutenzione predittiva è una forma più evoluta di manutenzione preventiva. Entrambi i tipi cercano di anticipare e prevenire in modo proattivo i guasti meccanici. Ma la manutenzione predittiva porta il concetto oltre.



Consideriamo un singolo pezzo di apparecchiatura industriale. Se si trattasse di manutenzione preventiva, si potrebbero utilizzare le informazioni generali sulla marca e sul modello di macchina per formulare stime approssimative sui tempi di manutenzione abituale. Sapremmo approssimativamente quando dovrebbe avvenire la manutenzione.



La manutenzione predittiva, invece, è molto più precisa e per questo richiede un numero maggiore di dati. Le informazioni sul ciclo di vita previsto di quel modello di apparecchiatura sono combinate con i dati storici sulle prestazioni di quella particolare unità. Dotati di questi dati aggiuntivi, i modelli di manutenzione predittiva possono fornire previsioni potenti che consentono agli operatori di sapere con certezza quando si verificheranno guasti al sistema.



Inoltre, poiché le riparazioni programmate attraverso la manutenzione predittiva avvengono prima che siano necessarie (e non in base a un piano generale), non si effettuano riparazioni inutili, il che consente di ridurre i costi di manutenzione.



La manutenzione predittiva progredisce insieme all'IoT. Con le macchine che forniscono aggiornamenti costanti sulle loro attività e sulle loro condizioni, i modelli di manutenzione predittiva ottengono ora l'abbondanza di dati di cui hanno bisogno per produrre previsioni di manutenzione di importanza cruciale.