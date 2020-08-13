Quando si parla di affidabilità degli impianti, il monitoraggio remoto degli asset e le funzionalità di gestione degli asset sono critiche perché l'attrezzatura invecchia, i processi cambiano, la tecnologia cambia, le persone si spostano e la produzione prosegue. Di conseguenza, le cose si rompono.

Questo ci riporta al monitoraggio predittivo, progettato per identificare un evento imminente e sfruttare al contempo competenze esperte. Sebbene questo approccio richieda un intermediario umano, l'ampiezza e la profondità della visibilità tramite l'AI forniscono una quantità enorme di insight. Prevedere con modelli AI è una cosa preziosa, dopo aver addestrato il modello e tenuto conto di ogni possibile variabile. Fino ad allora, gli esseri umani che usano gli insight AI possono vedere le cose arrivare in modo veramente predittivo.

Anche se un evento si verifica rapidamente o improvvisamente, strumenti e risorse di monitoraggio predittivo permettono ai team di supporto di isolare la causa principale più rapidamente rispetto ad altri approcci. Anche se il monitoraggio predittivo non evita un incidente che causa del tempo di inattività, l'approccio accelera il ritorno alle operazioni. Quando un'ora di tempo di inattività può costare ben oltre 100.000 dollari, poter rispondere e risolvere gli incidenti più rapidamente può ridurre drasticamente i costi.

Sfruttando ciò che l'AI ha da offrire, i produttori possono utilizzare al meglio il monitoraggio remoto degli asset su larga scala anche se la piattaforma non comprende tutti i punti di set predefiniti. L'analisi umana degli insight dell'AI la rende preziosa ed è fondamentale per aiutare l'AI a capire quando, cosa, perché e come. Il monitoraggio predittivo ha un enorme potenziale per fornire risultati di affidabilità produttiva in modi distinti dalle attuali tecnologie SCADA o da altre soluzioni software ad alta intensità di implementazione.