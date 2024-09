"Fondamentalmente TfL è un gruppo combinato di società di trasporto," spiega Richard Thomas, Senior Product Manager for Asset Management and Engineering Solutions dell'organizzazione. "E in passato, ciascuna di queste società aveva le proprie soluzioni di gestione degli asset, circa 60 in totale."

"Ad esempio, con la metropolitana di Londra," continua, "avevamo due distinte organizzazioni per la manutenzione—ognuna con la propria piattaforma per la manutenzione—il che significava che i processi di supporto variavano a seconda della linea ferroviaria. Quindi, se si verificava un problema su una linea che richiedeva la sostituzione di un componente, si andava a comprare l'intero pezzo, anche se potenzialmente avevamo un magazzino pieno di quel componente su una linea diversa di cui il team di riparazione non era a conoscenza."

Volendo semplificare le attività di manutenzione e riparazione per la metropolitana di Londra, TfL ha consolidato le operazioni in un unico team operativo per gli asset con una piattaforma comune. Sulla base del successo di questo sforzo iniziale, l'organizzazione ha deciso di espandere i propri sforzi di consolidamento in superficie, prevedendo attività di manutenzione e riparazione unificate per tutte le modalità di trasporto.

"Ci sono anche tutti gli elementi non ferroviari che dobbiamo gestire—autostrade, strade, fermate degli autobus, noleggio biciclette, alberi, cespugli," osserva Nick Hawker, Principal Asset Strategy Manager for Digital Data and Technology presso TfL. "E molte di queste operazioni—gran parte in superficie—sono gestite attraverso appaltatori esterni, ciascuno dei quali utilizza i propri sistemi nei diversi contratti."

In definitiva, TfL è responsabile della manutenzione delle attrezzature e dei materiali utilizzati per supportare:

402 km di ferrovia

427 stazioni ferroviarie (in superficie e sotterranee)

590 km di strade

675 linee di autobus

Oltre al desiderio generale di efficienza, TfL era anche motivata nel trovare una soluzione che potesse aiutarla nei suoi sforzi di sostenibilità. Come spiega Thomas: "Abbiamo diversi obiettivi da raggiungere per la decarbonizzazione, ma soprattutto dobbiamo raggiungere il net zero entro il 2040. Quindi, come parte del consolidamento, stavamo anche cercando di migliorare la qualità dell'aria e l'emissione di carbonio. Avevamo bisogno di informazioni più precise sui nostri asset in modo da prevedere quando avrebbero avuto dei problemi, dato che ogni interruzione aumenta la nostra impronta di carbonio."