Per l'ottimizzazione degli asset, l'allocazione delle risorse e la gestione degli ordini di lavoro, un sistema di gestione degli asset enterprise (EAM) è fondamentale per prendere decisioni efficaci sul controllo dei costi e sul budget. Gestire gli asset in modo efficace impedisce l'aumento dei costi di manodopera e manutenzione e il calo del rendimento delle risorse (ROA), garantendo la conformità agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) e ai protocolli di salute, ambiente e sicurezza (HSE).



IBM Maximo Application Suite, un mix di applicazioni di gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) leader di mercato, aiuta a ottimizzare gli asset fisici, dall'approvvigionamento alla dismissione, e a semplificare la pianificazione degli investimenti. Forte di oltre 30 anni di utilizzo di tecnologia EAM, IBM Maximo offre soluzioni basate sulle best practice di settore, che aiutano a ridurre i rischi legati alla sicurezza e ad abbattere i costi operativi.

Maximo Work Order Intelligence, lanciata di recente e alimentata da IBM watsonx, utilizza l'AI generativa per accelerare l'approvazione dei lavori, migliorare la qualità dei dati, fornire consigli accurati in base al codice di errore e abilitare il monitoraggio delle emissioni per sostenere le operazioni e il reporting di sostenibilità aziendale.