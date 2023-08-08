Le grandi organizzazioni sono composte da molti asset che richiedono un monitoraggio continuo per garantire la produttività ottimale. Gli asset di un'azienda possono essere migliaia di chilometri di cablaggi elettrici, mentre quelli di un'altra possono essere attrezzature di produzione o magazzini. In ogni caso, le grandi organizzazioni possono trarre beneficio dal software di gestione degli asset aziendali (EAM) per gestire tutto ciò che l'azienda possiede. Sebbene sul mercato siano disponibili numerosi prodotti EAM, questo articolo ti aiuterà a porre le domande giuste per trovare quello più adatto alla tua organizzazione.
I sistemi EAM sono una combinazione di analytics, strumenti di gestione e servizi che lavorano insieme per mantenere (o controllare) la performance degli asset. Gli EAM ottimizzano la qualità e l'utilizzo degli asset fisici durante tutto il loro ciclo di vita, aumentano i tempi di attività e riducono i costi operativi.
Il software EAM fornisce una visione consolidata degli asset dell'azienda, con informazioni utili sulle loro prestazioni. Queste piattaforme possono consumare molti dati da molte fonti e usarli per aiutarti a identificare punti di forza e debolezza all'interno di un'azienda grande e complessa.
I sistemi di gestione degli asset aziendali possono aiutare a gestire funzioni come la gestione del lavoro, la manutenzione degli asset, la pianificazione e la programmazione, la gestione della supply chain e le iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS). L'EAM può migliorare la produttività dei dipendenti centralizzando le informazioni sugli asset e identificando i problemi prima che si verifichino per risolverli in tempo reale. L'analisi dei dati ottenuti attraverso questo software può aiutarti a identificare le ridondanze per consolidare i workflow.
Che tu abbia a che fare con logistica, supply chain, audit, gestione dei servizi IT, operazioni di manutenzione, gestione del personale o persino programmi di benessere, una soluzione completa di gestione degli asset può rafforzare le funzioni aziendali, migliorare qualità ed efficienza e, in ultima analisi, aumentare i profitti.
In tutti i settori ad alta intensità di asset, le aziende si trovano ad affrontare la sfida di come massimizzare il valore degli asset durante tutto il loro ciclo di vita. Il software EAM è tipicamente composto da molti moduli che affrontano una varietà di casi d'uso legati agli asset. Ecco alcuni dei più comuni:
L'identificazione del miglior software EAM implica una serie di variabili. Ecco le caratteristiche principali da cercare:
IBM® Maximo Application Suite è una piattaforma integrata di gestione degli asset basata su cloud che ottimizza le prestazioni, aiuta a prolungare la durata dell'asset e riduce i tempi di inattività. Inoltre, si integra con applicazioni aziendali popolari come EAM, APM e software CMMS per condividere i dati e migliorare i workflow.
IBM Maximo offre caratteristiche di gestione degli asset, EAM mobile, manutenzione predittiva, monitoraggio remoto e ispezione visiva. Consente agli utenti di semplificare le procedure controllando al contempo vari ambienti, la scalabilità con applicazioni aggiuntive e la flessibilità di pagare solo per ciò di cui si ha bisogno.
Per saperne di più, prenota una demo live con un esperto IBM
