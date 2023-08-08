Tag
Operazioni di business

Come scegliere il miglior enterprise asset management software

Lavoratori in un magazzino

Le grandi organizzazioni sono composte da molti asset che richiedono un monitoraggio continuo per garantire la produttività ottimale. Gli asset di un'azienda possono essere migliaia di chilometri di cablaggi elettrici, mentre quelli di un'altra possono essere attrezzature di produzione o magazzini. In ogni caso, le grandi organizzazioni possono trarre beneficio dal software di gestione degli asset aziendali (EAM) per gestire tutto ciò che l'azienda possiede. Sebbene sul mercato siano disponibili numerosi prodotti EAM, questo articolo ti aiuterà a porre le domande giuste per trovare quello più adatto alla tua organizzazione.

I sistemi EAM sono una combinazione di analytics, strumenti di gestione e servizi che lavorano insieme per mantenere (o controllare) la performance degli asset. Gli EAM ottimizzano la qualità e l'utilizzo degli asset fisici durante tutto il loro ciclo di vita, aumentano i tempi di attività e riducono i costi operativi.

Il software EAM fornisce una visione consolidata degli asset dell'azienda, con informazioni utili sulle loro prestazioni. Queste piattaforme possono consumare molti dati da molte fonti e usarli per aiutarti a identificare punti di forza e debolezza all'interno di un'azienda grande e complessa.

I sistemi di gestione degli asset aziendali possono aiutare a gestire funzioni come la gestione del lavoro, la manutenzione degli asset, la pianificazione e la programmazione, la gestione della supply chain e le iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS). L'EAM può migliorare la produttività dei dipendenti centralizzando le informazioni sugli asset e identificando i problemi prima che si verifichino per risolverli in tempo reale. L'analisi dei dati ottenuti attraverso questo software può aiutarti a identificare le ridondanze per consolidare i workflow. 

Che tu abbia a che fare con logistica, supply chain, audit, gestione dei servizi IT, operazioni di manutenzione, gestione del personale o persino programmi di benessere, una soluzione completa di gestione degli asset può rafforzare le funzioni aziendali, migliorare qualità ed efficienza e, in ultima analisi, aumentare i profitti.

Casi d'uso per la gestione degli asset aziendali (EAM)

In tutti i settori ad alta intensità di asset, le aziende si trovano ad affrontare la sfida di come massimizzare il valore degli asset durante tutto il loro ciclo di vita. Il software EAM è tipicamente composto da molti moduli che affrontano una varietà di casi d'uso legati agli asset. Ecco alcuni dei più comuni:

  1. Inventario completo degli asset: costruisci un catalogo completo di asset critici all'interno della tua organizzazione che possa essere facilmente mantenuto concentrandoti su dettagli specifici nei dati, come posizione, condizione, storia della manutenzione e documentazione associata. Un database centralizzato degli asset consente una migliore visibilità e controllo sugli asset stessi.
  2. Manutenzione preventiva: implementare un programma di manutenzione preventiva per effettuare ispezioni, interventi di manutenzione e riparazioni regolari. La manutenzione programmata può prevenire guasti imprevisti, prolungare la durata dell'asset e migliorare l'affidabilità complessiva. Utilizza il software EAM per mantenere bassi i costi di manutenzione e programmare e monitorare le attività di manutenzione in modo efficiente.
  3. Monitoraggio delle condizioni: utilizza tecniche di monitoraggio delle condizioni per raccogliere dati in tempo reale sulle performance degli asset. Monitora parametri come temperatura, vibrazione e consumo energetico per rilevare i primi segnali di potenziali guasti. L'analisi di questi dati può aiutare a identificare le esigenze di manutenzione e ottimizzare le prestazioni degli asset.
  4. Gestione degli ordini di lavoro: implementa un sistema di gestione degli ordini di lavoro semplificato per monitorare gli asset e dare priorità alle attività di manutenzione. Il software EAM può automatizzare la creazione degli ordini di lavoro, assegnare compiti ai tecnici, monitorare i progressi e mantenere una cronologia dei lavori completati. La gestione efficiente degli ordini di lavoro assicura riparazioni tempestive e riduce il tempo di inattività.
  5. Monitoraggio asset: utilizza tecnologie di monitoraggio asset, come codici a barre o tag RFID, per monitorare lo spostamento e la posizione degli asset. Questo aiuta a identificare gli asset, a ridurre le perdite o i furti e a ottimizzare l'utilizzo degli asset. Il software EAM può integrarsi con i sistemi di tracciamento per fornire visibilità in tempo reale della posizione degli asset.
  6. Gestione dei pezzi di ricambio: ottimizza la gestione dell'inventario dei pezzi di ricambio per garantirne la disponibilità riducendo al minimo i costi. Il software EAM può aiutare a monitorare l'utilizzo dei pezzi di ricambio, riordinare i pezzi e automatizzare il rifornimento dell'inventario. Una gestione efficace dei pezzi di ricambio previene le mancanze di scorte e riduce l'eccesso di inventario.
  7. Analisi delle prestazioni degli asset: utilizza le funzionalità del software EAM per analizzare i dati delle prestazioni degli asset, identificare le tendenze e prendere decisioni informate. L'analisi delle prestazioni degli asset aiuta a ottimizzare le manutenzioni, identificare opportunità di miglioramento degli asset e aumentare l'efficienza operativa complessiva.
  8. Conformità normativa: garantisci la conformità alle normative e agli standard pertinenti per la gestione degli asset nel tuo settore. Il software EAM può aiutare nel monitoraggio e nella gestione dei requisiti di conformità, come ispezioni, certificazioni e protocolli di sicurezza. Il rispetto della conformità minimizza i rischi legali e garantisce l'integrità degli asset.
  9. Gestione del ciclo di vita degli asset: gestisci gli asset durante il loro intero ciclo di vita, dall'acquisizione allo smaltimento. Implementa un approccio strutturato all'acquisizione, all'utilizzo, alla pianificazione della manutenzione e alla rimozione. Il software EAM offre visibilità sull'intero ciclo di vita degli asset, consentendo un migliore processo decisionale e l'ottimizzazione dei costi.
  10. Integrazione con altri sistemi: integra il tuo software EAM con altri sistemi SaaS e asset, come la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i sistemi di gestione finanziaria. Questa integrazione consente uno scambio di dati senza interruzioni, migliora l'efficienza funzionale e offre una visione olistica delle informazioni relative agli asset.
Cosa cercare

L'identificazione del miglior software EAM implica una serie di variabili. Ecco le caratteristiche principali da cercare:

  • Funzionalità e caratteristiche: una soluzione EAM dovrebbe essere una vera soluzione end-to-end, cioè che ti dà la possibilità di supervisionare e controllare l'affidabilità, la qualità e le prestazioni degli asset in tutta l'organizzazione. Tutto dovrebbe essere visibile da un unico punto di osservazione. Una volta che il ciclo di vita dell'asset è gestibile da un hub centralizzato, puoi integrare i dati degli asset con i processi di manutenzione per prevedere e modellare il comportamento degli asset dalla concezione, dall'ammortamento fino alla sostituzione, rendendo più semplice impostare e rispettare i KPI.
  • Integrazione perfetta: una buona piattaforma EAM dovrebbe integrarsi con i sistemi aziendali esistenti, come ERP, SCADA, sistemi finanziari, sistemi di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) e piattaforme Internet of Things (IoT) . L'integrazione consente una facile condivisione dei dati, l'automazione e la semplificazione dei processi aziendali.
  • Scalabile: il software EAM dovrebbe essere personalizzabile, adattandosi man mano che le tue operazioni crescono di dimensioni e complessità, offrendo configurazioni per diversi casi d'uso.
  • Funzionalità AI: dovrebbe includere una robusta suite di funzionalità di AI, così da massimizzare l'analisi dei dati e identificare rapidamente le aree in cui piccoli cambiamenti possono portare grandi risultati.
  • User-friendly: una soluzione EAM è valida solo quanto lo è la capacità dell'utente di comprenderne la funzionalità. Considera chi userà il software quotidianamente. Dovrai cercare un software caratterizzato da interfacce intuitive, in modo che gli utenti con diverse competenze tecniche possano sfruttare al meglio le sue funzionalità, con report, dashboard e visualizzazioni precostituiti. Un'app mobile semplice è una caratteristica principale che consente ai tecnici di effettuare il servizio sul campo utilizzando dispositivi mobili smart per accedere ai dati degli asset in tempo reale.
  • Servizio robusto: nelle grandi organizzazioni, non bisogna solo acquistare un prodotto pronto per l'uso. I migliori fornitori guideranno la tua implementazione e adatteranno la soluzione alle tue esigenze. Cerca partner con una profonda esperienza nel tuo settore e una comprovata esperienza di assistenza pratica, con software caratterizzati da uno sviluppo continuo del prodotto, aggiornamenti regolari e una solida community di utenti.

Scopri IBM Maximo

IBM® Maximo Application Suite è una piattaforma integrata di gestione degli asset basata su cloud che ottimizza le prestazioni, aiuta a prolungare la durata dell'asset e riduce i tempi di inattività. Inoltre, si integra con applicazioni aziendali popolari come EAM, APM e software CMMS per condividere i dati e migliorare i workflow.

IBM Maximo offre caratteristiche di gestione degli asset, EAM mobile, manutenzione predittiva, monitoraggio remoto e ispezione visiva. Consente agli utenti di semplificare le procedure controllando al contempo vari ambienti, la scalabilità con applicazioni aggiuntive e la flessibilità di pagare solo per ciò di cui si ha bisogno.

Per saperne di più, prenota una demo live con un esperto IBM https://www.ibm.com/account/reg/it-it/signup?formid=DEMO-maximo

Autore

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
