ITSM (IT Service Management) è un insieme di politiche e prassi per l'implementazione, la fornitura e la gestione di servizi IT per gli utenti finali in un modo che soddisfi le esigenze dichiarate degli utenti finali e gli obiettivi dichiarati delle attività di business.



Per questa definizione, gli utenti finali possono includere dipendenti, clienti o business partner. I servizi IT possono includere qualsiasi risorsa hardware, software o di calcolo che l'organizzazione fornisce per un utente - tutto quanto va da un notebook aziendale, un asset software o un'applicazione web o per dispositivi mobili, una soluzione di storage su cloud o un server virtuale per lo sviluppo oppure altri servizi.

ITSM è una disciplina complessa; dopo tutto, l'obiettivo che si prefigge è quello di abilitare e mantenere un'implementazione, un'esecuzione e una gestione ottimali di ogni singola risorsa IT per ciascun utente in tutta l'azienda. Quest'articolo è scritto per fornire una comprensione di base dell'argomento.