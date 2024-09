Cos'è un help desk?

Un help desk migliora in modo significativo l'esperienza utente per i team di supporto e gli utenti che servono. In particolare, aumenta la produttività del supporto IT per migliorare le soluzioni e la soddisfazione dei clienti. Ecco cinque aspetti di un help desk che avvantaggiano gli agenti di supporto e i loro clienti:

Knowledge di base: fornisce ai clienti informazioni sulle loro richieste attraverso la relativa documentazione. Le knowledge base moderne includono un'automazione che guida i clienti verso le soluzioni di cui hanno bisogno prima di dover parlare con un agente dal vivo. Assegnazione di tag e analytics: crea degli insight che aiutano gli agenti a rilevare e risolvere meglio le richieste di servizio. Questo rivela informazioni critiche sulle esigenze dei clienti, che possono portare a nuove offerte di prodotti e documentazione e a nuovi protocolli per i servizi IT. Supporto multicanale: consente agli agenti di unificare più canali (ad es. telefono, video, e-mail, chat) in un'unica interfaccia per supportare meglio i clienti. Questo mette in sequenza il coinvolgimento per evitare che i ticket di supporto vengano "rimbalzati" su diversi canali o vadano "persi nella confusione" di IT e risorse. Automazione del supporto: consente agli agenti di accelerare il loro flusso di lavoro di risposta e risoluzione automatizzando le attività ripetitive (ad es. l'assegnazione di tag e la gestione dei ticket dell'help desk). Monitoraggio delle prestazioni: consente ai responsabili dell'help desk di tracciare e produrre report della qualità e quantità del coinvolgimento dei clienti. Questo li aiuta a misurare il successo dei dipartimenti e a stabilire delle metriche di riferimento per il futuro.