Sviluppa e implementa chatbot di gen AI in grado di comprendere le domande più complesse dei clienti, di abilitare il self-service e di scalare l'AI conversazionale su tutti i canali e i punti di contatto, con un'integrazione perfetta per i tuoi sistemi di back-end. Alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) affidabili, IBM watsonx Assistant permette al tuo team di sviluppare e implementare chatbot di AI in grado di comprendere le richieste dei clienti fin da subito.

•Basato sui modelli linguistici di grandi dimensioni di IBM appositamente creati per casi d'uso aziendali

•Migliorato con funzionalità di AI generativa immediatamente disponibili

•Un'interfaccia utente no-code/a uso limitato di codice progettata per gli utenti business

•Integrazione con gli strumenti che alimentano le operazioni del tuo centro di contatto.