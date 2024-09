A volte, il modo migliore per aiutare i chiamanti a trovare informazioni e a svolgere attività è attraverso interazioni basate su testo, come l'invio di un SMS per confermare i dettagli dell'appuntamento o l'invio di un link per indirizzarli a una pagina web pertinente. Integrandosi con più canali di messaggistica (inclusi Whatsapp e Facebook Messenger), il tuo bot vocale AI rende più semplice per i clienti eseguire azioni in autonomia senza frustrazione.