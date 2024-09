Il sistema automatico di risposta vocale (IVR) di Humana stava trasferendo troppe chiamate agli agenti umani, con un costo enorme per l'azienda e per i suoi punteggi di soddisfazione del cliente. Il personale amministrativo degli operatori sanitari contatta Humana telefonicamente per chiedere informazioni sulle prestazioni e sull'idoneità al piano sanitario dei soci Humana. Humana riceve oltre un milione di chiamate da parte di operatori ogni mese e la maggior parte dei chiamanti sceglieva di non utilizzare il sistema IVR per essere indirizzata a call center esterni, per i quali Humana pagava a chiamata. Oltre il 60% di queste chiamate riguardava domande di routine, specifiche, pre-servizio con risposte ben definite.

Per soddisfare le aspettative sempre crescenti degli utenti, Humana aveva bisogno di un modo per ripensare completamente il modo in cui affrontava le richieste dei clienti. Il team Provider Services Innovation (PSI) di Humana è stato incaricato di trovare una soluzione che potesse affrontare meglio queste costose chiamate pre-servizio e migliorare l'esperienza con gli operatori.