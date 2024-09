ITIL è una libreria di best practice per la gestione dei servizi IT e il miglioramento dei livelli di supporto e servizio dell'IT. Uno degli scopi principali di ITIL è quello di garantire che i servizi IT siano allineati agli obiettivi di business, anche quando gli obiettivi di business subiscono modifiche.

ITIL è l'acronimo di Information Technology Infrastructure Library. Questo acronimo è stato utilizzato per la prima volta negli anni '80 del secolo scorso dalla CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) del Governo britannico quando ha documentato dozzine di best practice in ITSM (IT Service Management) e le ha stampate per la distribuzione. Oggi, ITIL non si riferisce più a "Information Technology Infrastructure Library" ed è invece un termine a sé stante.

ITIL è molto maturata da quando è stata introdotta alla fine del XX secolo come una serie di libri che si articolava in più di 30 volumi. Intorno all'anno 2000, la seconda versione di ITIL semplificava queste pubblicazioni raggruppandole in set associati a diversi aspetti della gestione, dei servizi e delle applicazioni dell'IT. Più o meno nello stesso periodo, Microsoft ha applicato gli standard dettati da ITIL per facilitare lo sviluppo del suo Microsoft Operations Framework.

Una delle parti più essenziali di ITIL è il CMDB (acronimo di "configuration management database", ossia database di gestione della configurazione), che rappresenta l'autorità centrale per tutti i componenti - compresi i servizi, il software, i componenti IT, i documenti, gli utenti e l'hardware - che devono essere gestiti per fornire un servizio IT. Il CMDB tiene traccia della posizione di questi asset e processi e delle modifiche ad essi apportate, insieme ai loro attributi e alle loro interrelazioni.

Rispettare i principi di ITIL aiuta a garantire che si riuscirà ad individuare la causa ultima dei problemi nel proprio ambiente il più rapidamente possibile e che si avrà un'adeguata visibilità dei sistemi e delle persone per evitare problemi in futuro.