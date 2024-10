I team DevOps si concentrano sulla ricerca di modi più efficienti per creare, testare e distribuire software, il che, in parte, richiede una rapida risoluzione degli incidenti. Come per la gestione degli incidenti ITIL, la gestione degli incidenti DevOps mira a risolvere i problemi senza interrompere le operazioni. Ad esempio, i team DevOps possono monitorare eventuali metriche MTBF (tempo medio tra i guasti) scadenti, che possono indicare la presenza di un problema sottostante che deve essere analizzato.

Poiché DevOps si basa sul miglioramento continuo, c'è un'attenzione significativa all'analisi post-mortem e a una cultura della trasparenza senza colpe. L'obiettivo è quello di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema, semplificare e accelerare la risoluzione degli incidenti e prevenire il verificarsi di incidenti futuri.

Come i team IT di oggi, i team DevOps utilizzano spesso il provisioning automatizzato, l'assegnazione delle priorità agli incidenti e gli strumenti di analisi delle cause principali basati sull'intelligenza artificiale (AI) per garantire l'operatività, affrontare prima gli incidenti più urgenti e imparare a risolvere i problemi futuri più rapidamente. (O prevenirli in primo luogo.)