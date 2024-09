Cos'è uno SLA (Service Level Agreement)?

Una sezione sulle prestazioni descrive in dettaglio la disponibilità del servizio e gli standard di prestazione del servizio da mantenere e quali indicatori chiave di prestazione (KPI) verranno utilizzati per misurare le prestazioni. Questo viene solitamente definito all'interno di un obiettivo del livello di servizio (SLO, Service Level Objective), un accordo all'interno di uno SLA che stabilisce un obiettivo prestazionale concordato per un particolare servizio in un periodo di tempo.

Spesso include un workflow che illustra come verranno raccolte e condivise le informazioni con gli stakeholder. Sia i livelli di prestazione sia le metriche utilizzate per misurare le prestazioni dovrebbero essere attentamente considerati da tutte le parti, in quanto sono fondamentali per l'intero accordo.