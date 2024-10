Se chiedi alle persone in azienda quale dovrebbe essere il loro obiettivo del tempo di attività del sistema, molti potrebbero dire che vorrebbero provare a raggiungere il 100%. Questo è molto ambizioso, ma anche molto costoso e potrebbe esaurire la maggior parte del tuo budget IT prima di qualsiasi altra cosa. Gli SLO non sono progettati per essere motivo di vanto, ma per individuare e soddisfare le aspettative dei clienti in modo da renderli felici e quindi tornare. L'affidabilità è un mezzo, non un fine.

Solo perché è possibile misurare la metrica delle prestazioni non vuol dire che questa sia importante per la felicità del tuo cliente o per i tuoi profitti. Assegna le priorità. Concentrati sulle metriche che indicano più da vicino un'esperienza del cliente positiva.



In Foundations of Service Level Management (link esterno a ibm.com), Rick Sturm e Wayne Morris presentano questa lista di controllo per impostare SLO realistici:



Gli SLO dovrebbero essere:

· Raggiungibili

· Ripetibili

· Misurabili

· Comprensibili

· Significativi

· Controllabili

· Convenienti

- Reciprocamente accettabili



Tieni presente che l'elenco degli SLO inizia con "raggiungibili". Puntare troppo in alto è molto costoso e potrebbe portare a un tempo di attività maggiore di quanto previsto dai tuoi clienti. Ecco alcune importanti best practice che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi SLO: