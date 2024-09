Per le aziende impegnate in un processo di trasformazione digitale, è fondamentale capire in che modo gli utenti interagiscono con i loro endpoint digitali (applicazioni, siti web, app mobili o altri servizi online) e risolvere in modo proattivo eventuali problemi che potrebbero compromettere l'esperienza dell'utente. Tuttavia, poiché gli ambienti IT sono sempre più complessi e frammentati, può risultare difficile per i team ITOps ottenere una visibilità end-to-end sugli user journey e assicurare un'esperienza positiva e senza interruzioni tra questi endpoint.

Il monitoraggio dell'esperienza digitale (Digital experience monitoring, DEM) con IBM Instana Observability consente ai team IT di notare eventuali problemi legati alle prestazioni delle applicazioni in tempo reale, dal punto di vista dell'utente finale. Grazie alla full-stack observability basata sull'AI e alle metriche contestuali, Instana aiuta a identificare i problemi relativi alle prestazioni di endpoint, dispositivi utente e user journey. Il tracciamento distribuito automatico accelera la determinazione della causa principale e la prevenzione o la correzione degli incidenti. Con Instana puoi anche ottimizzare la velocità di risposta degli endpoint digitali, ridurre i tempi di inattività, migliorare i risultati aziendali e offrire agli utenti un'esperienza migliore.