Grazie a Instana, Dealerware è ora in grado di monitorare, osservare e gestire tutti i suoi ambienti. Gli utenti possono vedere da un unico pannello di controllo dove si verificano i problemi, comprenderne le cause e avviare le opportune azioni correttive.

"Uso Instana come un tool di troubleshooting", afferma Kenneth Skertchly, Senior DevOps Engineer di Dealerware. È fantastico disporre di qualcosa in grado di risalire alla radice del problema dal punto di vista dell'infrastruttura. Ha fornito conoscenze su questioni di cui non ero consapevole".

Dealerware ora è in grado di capire perché una determinata query di database o microservizio hanno registrato un picco di latenza, e come eliminare questa strozzatura. Con queste informazioni l'azienda può coprire i buchi di latenza nel momento in cui si verificano, migliorando le prestazioni della piattaforma Dealerware e l'esperienza dei clienti. Quando un dato servizio manifesta problemi di latenza, il team di engineering può immediatamente allertare il team UI affinché occulti determinate funzionalità.

Questa capacità ha acquisito rilievo soprattutto dopo la trasformazione alla quale è andato incontro il settore all'inizio del 2020, quando Dealerware ha dovuto adattare le proprie procedure operative e passare al contactless. L'azienda aveva infatti scoperto che, in alcuni casi, i contratti inviati tramite SMS impiegavano fino a 10 minuti per raggiungere i clienti.

Utilizzando i dati in tempo reale provenienti da Instana e AWS CloudWatch, il team DevOps aveva notato che i messaggi di testo venivano messi in coda assieme processi più lunghi. Il team è riuscito pertanto a separare le code, monitorarle e impostare degli avvisi, con conseguente riduzione della latenza di consegna da 10 minuti a 10-12 secondi.

Qual è il futuro di Dealerware?

Con la latenza sotto controllo, il team di Dealerware sta spostando la propria attenzione sulla creazione di nuove caratteristiche e funzionalità della piattaforma e sull'accelerazione del processo di integrazione e distribuzione continui (CI/CD).

Bryce Hendrix, Lead Platform Architect presso Dealerware, spiega: "Con Instana, il nostro obiettivo giornaliero è fare in modo che l'aspettativa circa la latenza sia mantenuta. Il nostro obiettivo per le chiamate di servizio è il loro completamento in meno di 250 millisecondi. Non si tratta di una performance occasionale. Ogni giorno siamo in grado di migliorare le prestazioni e questo ci avvicina all'obiettivo dei 250 millisecondi. Tutto questo è reso possibile da Instana".

I tecnici di Dealerware stanno inoltre cercando di estendere l'impiego di Instana anche ad altri team, in particolare al Marketing e all'Assistenza clienti. Anche se queste due funzioni necessitano di una vista sui dati meno approfondita e articolata rispetto ai team Operazioni e Sviluppo, l'accesso a metriche di alto livello attinenti alla loro sfera d'attività consentirà loro di acquisire informazioni e spunti di grande rilievo.

Ed è qui che entra in gioco la dashboard personalizzabile di Instana. Piuttosto che osservare un singolo monitor in ufficio, i singoli utenti possono creare widget che mostrano metriche personalizzate rilevanti per loro e assemblarle per creare pagine di destinazione personalizzate che saranno visualizzate prima di ogni altra informazione al mattino, quando iniziano a lavorare.