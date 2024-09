Garantire che le applicazioni funzionino in modo ottimale e forniscano un'esperienza utente di valore ai clienti e agli stakeholder è fondamentale per il business. Tuttavia, tenere il passo con gli ambienti applicativi dinamici di oggi non è facile. Per monitorare il moderno stack di applicazioni, inclusi app, container e microservizi cloud-native con interdipendenze estremamente complesse, sono necessarie capacità che vadano oltre il monitoraggio manuale, in silo e spesso senza contesto offerto dai tradizionali strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni.

Progettato per il cloud, IBM® Instana® Observability offre la nuova generazione di intelligenza APM: un'osservabilità aziendale completa che offre una visibilità rapida, automatizzata e contestualizzata sullo stato e sulla disponibilità dell'intero ambiente applicativo. Consente ai team di eseguire la diagnostica, ridurre i tempi di risposta, ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e accelerare le pipeline CI/CD.