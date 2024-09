Cos'è l'osservabilità?

Negli ultimi 20 anni, i team IT si sono affidati principalmente all'APM per monitorare e risolvere i problemi delle applicazioni. L'APM campiona e aggrega periodicamente i dati delle applicazioni e del sistema, denominati telemetria, noti per essere correlati a problemi di prestazioni delle applicazioni.

L'APM analizza la telemetria rispetto agli indicatori chiave di prestazione (KPI) e assembla i risultati in una dashboard. Questi risultati segnalano ai team operativi e di supporto le condizioni anomale che devono essere affrontate per risolvere o prevenire i problemi.

L'APM è abbastanza efficace per quanto riguarda il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle applicazioni monolitiche o delle applicazioni distribuite tradizionali. In queste configurazioni, i nuovi rilasci di codice avvengono periodicamente e i flussi di lavoro e le dipendenze tra i componenti dell'applicazione, i server e le risorse correlate sono ben noti o facilmente rintracciabili.

Al giorno d'oggi, le organizzazioni stanno adottando rapidamente pratiche di sviluppo moderne. Queste pratiche includono lo sviluppo agile, l'integrazione continua e l'implementazione continua (CI/CD), DevOps e diversi linguaggi di programmazione.

Le organizzazioni stanno anche adottando tecnologie cloud-native come microservizi, container Docker, funzioni Kubernetes e serverless. Di conseguenza, stanno immettendo sul mercato un numero maggiore di servizi, il tutto più velocemente che mai. E, nel farlo, stanno implementando nuovi componenti applicativi. Ciò avviene in molti luoghi, in lingue diverse e per periodi di tempo molto variabili, persino secondi o frazioni di secondo, per le funzioni serverless. Il campionamento dei dati effettuato una volta al minuto da APM non riesce a tenere il passo in questo nuovo contesto.

Ciò che serve è una telemetria di qualità superiore (e molto di più) che possa essere utilizzata per creare un record ad alta fedeltà, ricco di contesto e completamente correlato di ogni richiesta o transazione dell'utente dell'applicazione. Ecco perché bisogna inserire l'osservabilità.