Cosa sono i microservizi?

È probabile che i microservizi siano popolari tra i dirigenti e i responsabili di progetto almeno quanto lo sono tra gli sviluppatori. Questa è una delle caratteristiche più insolite dei microservizi perché l'entusiasmo architetturale è di solito riservato ai team di sviluppo software. Il motivo è che i microservizi riflettono meglio il modo in cui molti business leader vogliono strutturare e portare avanti i loro team e processi di sviluppo.

In altre parole, i microservizi sono un modello architetturale che facilita l'applicazione di un modello operativo desiderato. In un recente sondaggio condotto da IBM e rivolto a più di 1.200 sviluppatori e dirigenti del settore dell'IT, l'87% degli utenti dei microservizi concordava che l'adozione dei microservizi valesse la spesa e gli sforzi.

Ecco solo alcuni dei vantaggi aziendali dei microservizi.

Implementabili in modo indipendente

Forse la singola caratteristica più importante dei microservizi è che poiché i servizi sono più piccoli e implementabili in modo indipendente, non è più necessario un iter lungo e complesso per modificare una riga di codice o aggiungere una nuova funzione in un'applicazione.

I microservizi offrono alle organizzazioni un antidoto alle frustrazioni viscerali associate a quei piccoli cambiamenti che richiedono enormi quantità di tempo. Non è necessario un dottorato in informatica per vedere o capire il valore di un approccio che agevola velocità e agilità.

Ma la velocità non è il solo valore derivante dal progettare i servizi in questo modo. Un modello organizzativo emergente comune consiste nell'aggregare dei team interfunzionali intorno a un servizio, un prodotto o un problema di business. Il modello di microservizi si adatta perfettamente a questa tendenza perché consente a un'organizzazione di creare piccoli team interfunzionali intorno a un servizio o una raccolta di servizi e di farli lavorare in modo agile.

L'accoppiamento debole dei microservizi sviluppa anche un certo grado di isolamento dei malfunzionamenti e una migliore resilienza nelle applicazioni. Le piccole dimensioni dei servizi, poi, combinate con i loro chiari confini e pattern di comunicazione, consentono ai nuovi membri del team di comprendere più facilmente la base di codice e di apportarvi il loro contributo rapidamente, un chiaro vantaggio in termini sia di velocità che di morale dei dipendenti.

Lo strumento giusto per il lavoro

Nei tradizionali pattern architetturali a più livelli, un'applicazione di norma condivide uno stack comune con un database relazionale di grandi dimensioni che supporta l'intera applicazione. Questo approccio presenta diversi ovvi inconvenienti e quello più significativo è che ogni componente di un'applicazione deve condividere uno stack, un modello di dati e un database comuni, anche se esiste un chiaro strumento che si presta meglio al lavoro per determinati elementi. È una cattiva architettura, ed è frustrante per gli sviluppatori, consapevoli che è disponibile un modo migliore e più efficiente per costruire questi componenti.

In un modello di microservizi, invece, i componenti sono implementati in modo indipendente e comunicano su una combinazione di REST, streaming di eventi e broker di messaggi, il che rende possibile l'ottimizzazione del relativo stack per ogni singolo servizio. La tecnologia cambia di continuo ed è molto più facile e meno costoso migliorare un'applicazione formata da più servizi di dimensioni contenute con una tecnologia più interessante man mano che diventa disponibile.

Ridimensionamento preciso

Con i microservizi, è possibile non solo implementare ma anche ridimensionare ogni singolo servizio separatamente. Il beneficio che ne deriva è ovvio: eseguiti correttamente, i microservizi richiedono meno infrastrutture rispetto alle applicazioni monolitiche perché permettono di scalare soltanto i componenti che lo richiedono, invece dell'intera applicazione nel caso delle applicazioni monolitiche.

Non mancano però le sfide

I notevoli vantaggi dei microservizi si accompagnano a notevoli sfide. Passare da monoliti a microservizi significa molta più complessità di gestione, molti più servizi, creati da molti più team, distribuiti in molti più posti. I problemi in un servizio possono causare, o essere causati da, problemi in altri servizi. I dati di registrazione (utilizzati per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi) sono più voluminosi e possono essere incoerenti tra i servizi. Le nuove versioni possono causare dei problemi di compatibilità con le versioni precedenti. Le applicazioni coinvolgono più connessioni di rete, il che significa più possibilità di problemi di latenza e connettività. Un approccio DevOps (come leggerai di seguito) può affrontare molti di questi problemi, ma l'adozione di DevOps comporta per sua natura delle difficoltà.

Tuttavia queste sfide non impediscono a coloro che non adottano i microservizi di sceglierli, o a coloro che li adottano di approfondire i propri sforzi in materia di microservizi. I recenti dati del sondaggio IBM rivelano che il 56% degli attuali non utenti di microservizi è probabile o molto probabile che li adotti entro i prossimi due anni, e il 78% degli attuali utenti di microservizi probabilmente aumenterà il tempo, il denaro e lo sforzo che ha investito nei microservizi.