Cos'è un'API REST?

Sebbene la flessibilità sia un grande vantaggio della progettazione delle API REST, la stessa flessibilità semplifica la progettazione di un'API che non funziona o funziona male. Per questo motivo, gli sviluppatori professionisti condividono le best practice nelle specifiche delle API REST.

La Specifica OpenAPI (OAS) stabilisce un'interfaccia per descrivere un'API in modo da consentire a qualsiasi sviluppatore o applicazione di scoprirla e di comprenderne appieno i parametri e le funzionalità. Queste informazioni comprendono gli endpoint disponibili, le operazioni consentite su ciascun endpoint, i parametri delle operazioni, i metodi di autenticazione e altro ancora. L'ultima versione, OAS3, include strumenti pratici, come OpenAPI Generator, per la generazione di client API e stub di server in diversi linguaggi di programmazione.

La protezione di un'API REST inizia anche con le best practice del settore. Utilizza algoritmi di hashing per la sicurezza delle password e HTTPS per la trasmissione sicura dei dati. Un framework di autorizzazione come OAuth 2.0 può aiutare a limitare i privilegi delle applicazioni di terze parti.

Utilizzando una data/ora nell'intestazione HTTP, un'API può anche rifiutare qualsiasi richiesta che arrivi dopo un certo periodo di tempo. La convalida dei parametri e i JWT (JSON Web Token) sono altri modi per garantire che solo i clienti autorizzati possano accedere all'API.