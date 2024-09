Nel tempo che serve a leggere questa frase, potresti spostare un file di 250 MB da New York a Los Angeles con IBM Aspera¹. Questa alternativa al software per server FTP consente di trasferire i file in modo affidabile e più sicuro. Aiuta a eliminare i colli di bottiglia e i rischi associati alla vecchia tecnologia FTP per spostare i file e i set di dati più grandi alla massima velocità.