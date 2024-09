SOAP e REST rappresentano diversi approcci alla progettazione API, descrivendo regole e standard per il modo in cui un'API deve interagire con altre applicazioni. SOAP è un protocollo mentre REST è un insieme di vincoli che costituiscono uno stile architettonico. Entrambi usano HTTP per scambiare informazioni.

REST è spesso considerata un'alternativa più semplice al SOAP perché è leggera, flessibile, trasparente e relativamente facile da usare; SOAP richiede agli utenti di scrivere più codice per completare ogni attività rispetto al REST richiesto.



SOAP è più deterministico e robusto (grazie al controllo dei tipi) e i sostenitori ritengono che sia più facile da usare grazie al supporto SOAP integrato in numerosi strumenti di sviluppo.3SOAP offre una conformità integrata e gli sviluppatori spesso lo considerano un protocollo più sicuro, più adatto a situazioni con severi requisiti di integrità dei dati.

I sistemi RESTful supportano la messaggistica in diversi formati, come ad esempio testo normale, HTML, YAML, XML e JSON, mentre SOAP consente solo XML. Ognuno ha i suoi punti di forza e la "scelta giusta" potrebbe dipendere dal caso d'uso. Tuttavia, la possibilità di supportare più formati per la memorizzazione e lo scambio di dati è una delle ragioni per cui REST è una scelta prevalente per la creazione di API pubbliche.