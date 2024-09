Il gateway API, basato su IBM DataPower, è un gateway aziendale progettato per esporre in modo sicuro dati e applicazioni aziendali ovunque risiedano, on-premise e nei cloud. Offre un set completo di criteri per la sicurezza, la gestione del traffico, la mediazione, le accelerazioni e il supporto per i protocolli non-HTTP.

Il gateway funge da gatekeeper per le applicazioni che chiamano le API e aiuta a proteggere le API in fase di runtime. Inoltre, registra e segnala le interazioni API all'analitica per ricavare conoscenze e rapporti.