Cos'è Kubernetes?

Docker è lo strumento più popolare per la creazione e l'esecuzione di container Linux. Mentre le prime forme di container sono state introdotte decenni fa (con tecnologie come FreeBSD Jails e AIX Workload Partitions), i container sono stati democratizzati nel 2013 quando Docker li ha resi disponibili al pubblico con una nuova implementazione intuitiva per gli sviluppatori e adatta al cloud.

Docker è iniziato come progetto open source, ma oggi si riferisce anche a Docker Inc., la società che produce Docker, un toolkit container commerciale che si basa sul progetto open source (e contribuisce con i suoi miglioramenti alla comunità open source).

Docker è stato costruito sulla tradizionale tecnologia Linux container (LXC), ma consente una virtualizzazione più granulare dei processi del kernel Linux e aggiunge funzioni per rendere i container più accessibili agli sviluppatori per la creazione, la distribuzione, la gestione e la sicurezza.

Sebbene oggi esistano piattaforme alternative di runtime per container come Open Container Initiative (OCI), CoreOS e Canonical (Ubuntu) LXD, Docker è la scelta dominante. Inoltre, Docker è diventato sinonimo di container e talvolta viene scambiato come un competitor di tecnologie complementari come Kubernetes.

Oggi, Docker e Kubernetes sono i principali strumenti di containerizzazione, con Docker che domina l'82% del mercato e Kubernetes che controlla la quota di mercato dell'11,52% nel 2024.