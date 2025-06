Supponiamo, ad esempio, che un servizio abbia più dipendenze. Il servizio pay_claim di una compagnia assicurativa richiama il servizio deductible_amt, che richiama il servizio is_member_covered e così via. Una catena di dipendenze complessa può avere 10 o 12 chiamate al servizio. Quando una di queste 12 chiamate non avviene, si verificherà una serie di guasti a cascata che si tradurranno in una sorta di errore 500, 400 o, forse, nell'assenza di una risposta.

Per eseguire il debug di quel set di chiamate, puoi usare qualcosa come uno stack trace. Sul front-end, gli sviluppatori lato client possono vedere quali elementi vengono estratti dai server Web, in quale ordine ed esaminarli. I programmatori front-end possono ottenere un diagramma a cascata per facilitare il debug.

Quello che l'esempio non mostra è quello che accade all'interno del data center: il modo in cui callback=parsellotamaAudiences chiama altri quattro servizi Web e quali rispondono più lentamente. Più avanti vedremo in che modo Istio fornisce strumenti per tracciare le chiamate di funzione in un diagramma molto simile a questo.